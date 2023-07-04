100 грантов выделили на подготовку специалистов архивов и библиотек в этом году в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году в Казахстане объем государственного образовательного заказа на подготовку бакалавров по образовательной программе «Библиотечное дело, обработка информации и архивное дело» на 2023-2024 учебный год увеличился в 5 раз. Если ранее на данные специальности выделялось всего 20 грантов, то после изменений, внесенных в июне этого года, количество грантов увеличилось до 100. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Как подчеркнули в ведомстве, главная цель – усилить кадровый потенциал государственных архивов и библиотек квалифицированными молодыми специалистами.

Кроме того, по поручению Главы государства для молодежи из густонаселенных и новообразованных областей предусмотрены специальные государственные образовательные гранты для поступления в ведущие вузы страны. Согласно этому поручению, 5 регионам выданы дополнительные 89 грантов на подготовку библиотечных и архивных специалистов. В частности, Туркестанской области было выделено 52 гранта, городу Шымкенту – 14, области Жетысу – 12, области Улытау – 1 и области Абай – 10.

Также на 2023-2024 учебный год планируется выделить 20 грантов на подготовку магистров и 3 гранта на подготовку докторов PhD.

«Министерство культуры и спорта реализует ряд проектов по обеспечению архивной и библиотечной сфер квалифицированными кадрами. В том числе направление библиотекарей на обучение или стажировку за рубежом, а также организация на постоянной основе мероприятий по повышению их квалификации. Увеличение количества грантов по этим специальностям позволит усилить кадровый потенциал отрасли молодыми специалистами», – отметил Председатель Комитета архивов, документаций и книжного дела МКС РК Куат Бораш.