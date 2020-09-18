100% госуслуг будут автоматизированы до конца года – акимат Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Превентивные меры по противодействию коррупции, автоматизацию госуслуг в целях исключения человеческого фактора, перевод госзакупок школьного питания в электронный формат и ряд других вопросов обсудили на заседании Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в акимате Нур-Султана под руководством Алтая Кульгинова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой официальный сайт акимата столицы.

«Проводится большая системная работа для исключения коррупционных рисков, уделяется особое внимание цифровизации, ведь данный процесс позволит исключить человеческий фактор. Акиматом оказывается 160 государственных услуг, в электронный формат перевели 148 из них. До конца года все госуслуги автоматизируем.

К примеру, больше всего нареканий со стороны родителей и представителей бизнеса было на непрозрачность проведения госзакупок на школьное питание – на площадке «Астана - адалдық алаңы» совместно с Агентством по противодействию коррупции и Министерством образования и науки изучили данный вопрос, процесс автоматизировали и перевели в электронный формат. Работу общественного транспорта также модернизировали, оплата производится только безналичным расчетом, автобусы на 100% оснащены системами электронной оплаты – это позволило в текущем году вывести из тени до 6 млрд тенге. Также проводим большую работу по оцифровке инженерных сетей и всего города», – сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Аким столицы Алтай Кульгинов поручил проявлять принцип «нулевой терпимости» к любым формам противоправного поведения и исключать любые коррупционные риски, особенно в сферах строительства, топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства, контроля и качества городской среды. Госуслуги, оказываемые профильными управлениями, поручено перевести в электронный формат.

Руководитель управления строительства Самат Сарсенгалиев отметил, что были факты, когда мошенники от лица сотрудников управления за вознаграждение предлагали помощь стройорганизациям. По данным фактам направлено заявление в департамент полиции, с представителями подрядных организаций проведена профилактическая беседа.

В заседании Межведомственной комиссии по противодействию коррупции приняли участие руководители департамента Агентства РК по противодействию коррупции, департамента полиции, прокуратуры города, департамента Агентства РК по делам госслужбы, руководители управлений акимата и т.д.

Стоит отметить, что в рамках исполнения поручения Главы государства акиматом проведена работа по сокращению непродуктивных расходов государственного и квазигоссектора. Оптимизация местного бюджета акимата составила 35 млрд тенге. Высвободившиеся средства направлены на социальную сферу. На поддержку реального сектора экономики и инфраструктуры направлено свыше 16 млрд тенге: на снос аварийных домов, строительство дорог, дворов, инженерно-коммуникационной инфраструктуры. На развитие системы образования, здравоохранения и соцпомощи направлено 7 млрд тенге: дополнительные места в детсадах, закуп медоборудования, увеличение объема соцпомощи малообеспеченным категориям граждан. На поддержку МСБ – свыше 5 млрд тенге. Это субсидирование процентной ставки по кредитам для поддержания цен на социально значимые продукты питания.