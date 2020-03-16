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100 электробусов будут курсировать по столице в этом году

16 Марта 2020 16:47
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100 электробусов будут курсировать по столице в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во втором квартале этого года автобусов в столице станет больше. В CTS обещают, что восполнят нехватку подвижного состава, планируется выпуск на линию 100 единиц электробусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С учетом ежегодного прироста населения и соответственного увеличения пассажиропотока необходимо ежегодное увеличение автобусного парка в среднем на пять процентов. В планах также запустить магистральные и радиальные маршруты для продолжения модернизации маршрутной сети», - рассказали в City Transportation Systems.

По сообщению компании, на сегодня общее количество перегруженных маршрутов составляет 63 из 92 единицы. Наблюдается загруженность некоторых маршрутов, существует определенный дефицит автобусов.

«Сегодня на линии курсируют 15 единиц на 17-м, 18-м и 25-м маршрутах. В город прибыло еще 25 электробусов. В марте они поедут по городским маршрутам. Интервал движения маршрутов может меняться в зависимости от погодных условий, заторов на дорогах, а также сходов автобусов с линии по техническим причинам», - пояснили в CTS вопрос интервала движения общественного транспорта.


При этом графики маршрутов построены так, что в утренние и вечерние часы-пик на линию выходит наибольшее количество автобусов. Плановый интервал движения в эти часы наиболее короткий. В межпиковое время плановый интервал автобусов несколько больше, так как на линии меньше автобусов.

В компании подчеркнули, что неисправные автобусы на линию не выпускаются. Предварительно перед выходом на линию каждый автобус проходит предрейсовый осмотр на контрольно-техническом пункте техническими специалистами автобусных парков.

«Если автобус по каким-либо причинам вышел из строя, то на линию незамедлительно выезжает оперативная техническая помощь для устранения неисправности. Если поломку автобуса не удается устранить на месте, тогда автобус снимается с линии и буксируется в ремонтную зону автобусного парка. На замену неисправному автбусу при возможности выпускается резервный подвижной состав», - отметили в City Transportation Systems.

Стоит отметить, маршрутная сеть общественного транспорта города Нур-Султана состоит из 92 маршрутов. Из них 62 городских, 6 экспресс, 24 пригородных маршрута. Ежедневный выпуск плановых графиков на маршрутах составляет 871 единицу, из них 730 автобусов обслуживают городские, 44 автобусов экспресс и 97 автобусов пригородные маршруты.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Экология, Транспорт,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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