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100 электроавтобусов поставят в столицу до конца года
17 Августа 2022 12:59

100 электроавтобусов поставят в столицу до конца года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столице необходимо дополнительно 400 автобусов. Об этом сообщил аким города Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Два года назад мы купили 100 электроавтобусов. Сейчас закрываем кредит. Теперь нам нужно дополнительно 400 единиц общественного транспорта. Во время встреч с жителями часто поднимается вопрос нехватки автобусов. Поэтому мы пригласили трех инвесторов. Один из них согласился и до конца года поставит на свои средства 100 электроавтобусов. На свои средства он построил автобусный парк», - сказал Алтай Кульгинов на заседании маслихата.

При этом он отметил, что для развития сферы общественного транспорта соответствующие субсидии необходимо предоставлять ежегодно.

«В этом смысле мы экономим госбюджет, то есть не покупаем автобусы. Инвесторы должны приобретать общественный транспорт на свои средства, а мы будем выделять субсидии», - подчеркнул аким.

Ранее аким обратился к депутатам маслихата с просьбой оказать содействие в контроле строительства ТЭЦ-3.

«Не все подрядчики ответственно подходят к своей работе и даже не ценят то доверие, которое оказано со стороны государства. Я прошу, чтобы депутаты тоже участвовали в общественном контроле, чтобы был депутатский контроль за ТЭЦ-3. Пусть подрядчик чувствует ответственность. Надо организовать работу и вовремя достроить ТЭЦ, чтобы обеспечить теплом новые здания. Предлагаю, чтобы депутаты тоже подключились», - сказал А. Кульгинов.


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