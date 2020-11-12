100 ДТП за день снегопада случилось в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В течение сегодняшнего дня на территории города Нур-Султана зарегистрировано 100 происшествий, что составило рост ДТП на 40%. Такая ситуация сложилась на фоне обильного снегопада, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.

«В связи с обильным выпадением осадков и образования гололедицы, коммунальными службами задействовано максимальное количество специализированной техники для производства механизированной уборки улиц города. Просим жителей столицы отнестись с пониманием – выполнять требования патрульных полицейских, которыми будут сопровождаться колонны техники, не осуществлять парковку транспорта вдоль проезжей части, создающей помехи уборочной технике, а также не перестраиваться в ряд задействованной специализированной техники», - обратились к водителям полицейские.

По данным ведомства, согласно анализу дорожно-транспортных происшествий, в течение дня зарегистрировано 100 происшествий на территории города, что составило рост ДТП на 40%. «Просим водителей быть максимально внимательными и осторожными во время движения, неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования. Водителям необходимо воздержаться от резких маневров и торможений. В условиях плохой видимости пешеходы не видят приближающиеся транспортные средства, и их действия порой бывают непредсказуемыми. В связи с этим предупреждаем водителей перед пешеходным переходом максимально снизить скорость движения и быть предельно внимательными», - добавили в полиции.







