100 досудебных расследований зарегистрировано Антикоррупционной службой РК за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 100 досудебных расследований зарегистрировано Антикоррупционной службой РК за прошлую неделю. Об этом в ходе прямой трансляции на странице в Facebook сообщили представители Агентства РК по противодействию коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За истекшую неделю Антикоррупционной службой РК зарегистрировано порядка 100 досудебных расследований. Задержано порядка 12 должностных лиц. Содержание под стражей санкционировано в отношении четырех лиц. В местных исполнительных органах в ряде регионов зарегистрировано около 15 досудебных расследований, в частности в сфере земельных отношений и строительства, здравоохранения. В сфере образования зарегистрировано восемь досудебных расследований в регионах Мангыстауской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях», - сообщили в Антикоррупционной службе РК.

В отношении сотрудников органов внутренних дел, в том числе в сфере уголовно-исполнительной системы зарегистрировано порядка 30 досудебных расследований в Акюбинской, Карагандинской, Атырауской, Костанайской, Туркестанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской области.

«В Северо-Казахстанской и Атырауской областях зарегистрированы досудебные расследования в сфере транспортного контроля. За прошлую неделю также состоялось 11 приговоров, из них два по факту получения взяток за нарушение карантинного режима в условиях ЧП, которые были завершены в порядке ускоренного производства. Осуждены три руководителя государственных учреждений, один судья, два акима различного уровня, два главных специалиста акиматов, один сотрудник органов внутренних дел и два человека, которые дали взятку», - пояснили в Агентстве по противодействию коррупции РК.