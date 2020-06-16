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100 человек выздоровели от КВИ
16 Июня 2020 15:50
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Акмолинская область - 1,
Актюбинская область - 11,
Восточно-Казахстанская область - 11,
Карагандинская область - 44,
Кызылординская область - 10,
Атырауская область - 9,
Мангистауская область - 14.
Итого выздоровевших в Казахстане - 9488:
г. Нур-Султан – 2001
г. Алматы – 2075
г. Шымкент – 489
Акмолинская область – 159
Актюбинская область – 283
Алматинская область – 357
Атырауская область – 994
Восточно-Казахстанская область – 124
Жамбылская область – 317
Западно-Казахстанская область – 566
Карагандинская область – 709
Костанайская область – 184
Кызылординская область – 452
Мангистауская область – 265
Павлодарская область – 188
Северо-Казахстанская область – 50
Туркестанская область – 275
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