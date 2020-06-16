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100 человек выздоровели от КВИ

16 Июня 2020 15:50
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100 человек выздоровели от КВИ

Акмолинская область - 1,

Актюбинская область - 11,

Восточно-Казахстанская область - 11,

Карагандинская область - 44,

Кызылординская область - 10,

Атырауская область - 9,

Мангистауская область - 14.

Итого выздоровевших в Казахстане - 9488:

г. Нур-Султан – 2001

г. Алматы – 2075

г. Шымкент – 489

Акмолинская область – 159

Актюбинская область – 283

Алматинская область – 357

Атырауская область – 994

Восточно-Казахстанская область – 124

Жамбылская область – 317

Западно-Казахстанская область – 566

Карагандинская область – 709

Костанайская область – 184

Кызылординская область – 452

Мангистауская область – 265

Павлодарская область – 188

Северо-Казахстанская область – 50

Туркестанская область – 275


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