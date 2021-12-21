100 бизнес-проектов запускают на окраинах Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О проектах по развитию инфраструктуры городских окраин рассказали в акимате Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы должны развивать и окраины города, - рассказал в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» аким Тараза Ержан Жилкибаев. - Должна быть полицентричность – то есть, город без окраин. Должен быть баланс развития. Не только центр города должен развиваться, но и окраинные жилые массивы. Во всех уголках города должны быть удобства для жителей, свой досуг, куда дети пойдут – школы, больницы, социальные объекты, парки, скверы. У каждого округа должен быть центр притяжения. Поэтому в трехгодичной программе развития города первым делом мы делаем акцент на инфраструктуру».

По словам собеседника, в начале года большую пользу для составления целостной картины состояния городского хозяйства принесли встречи с населением во всех 15 округах областного центра.

«В ходе выездных общественных приемных люди поднимали как личные вопросы, так и проблемы своего района. Выяснилось, что в 28 дачных поселках, на окраинах города (Кумшагал, Колтоган, Кызыл-Абад, Барысхан, Кайнар) имеется минимум бизнес-объектов - продуктовых магазинов, парикмахерских, бань, аптек. Поэтому я утвердил спецпроект «100 бизнес-проектов». Горожане не должны ехать в центр ради того, чтобы купить продукты или помыться в бане. Поэтому мы помогаем предпринимателям получить льготные кредиты, даем землю, открываем бизнес-объекты. Если в обращении к жителям мы призываем участвовать в благоустройстве города, поддержании чистоты, то предпринимателям напоминаем о социальной ответственности», - говорит глава городской администрации.

Под председательством акима Тараза Ержана Жылкыбаева состоялось аппаратное совещание, на котором был рассмотрен ход реализации бизнес-проектов. Учитывая потребность населения и развитие малого и среднего бизнеса в массивах «Дальняя Карасу», «Кумшагал», «Чолдала», «Сахарный завод», «Барысхан», «Солнечный», предусмотрена реализация 100 бизнес-проектов на сумму 404,7 млн тенге.

Уже реализовано 45 проектов, с трудоустройством 216 человек. Это цех по переработке пластиковой продукции, мебельное производство, кофейня, торговые центры и магазины, обувные и швейные цеха, цеха по выпечке хлебобулочных изделий и обработке дерева, салоны красоты. На городских окраинах также заработали производства строительных материалов, полуфабрикатов, кондитерских изделий, швейные цеха. Развивается животноводство, птицеводство.

Реализация 55 бизнес-проектов запланирована в 2022 году.

По информации медиа-службы акимата Тараза, по итогам 11 месяцев этого года наблюдается значительный рост по всем отраслям социально-экономического развития областного центра. Положительную динамику сохраняют показатели освоения доходной и расходной частей бюджета, освоение бюджета идет согласно плану.

«Наша главная задача - повышение благосостояния и уровня жизни горожан, создание комфортной среды для жизни и бизнеса. Мы работаем в рамках концепции «слышащего государства», обозначенной Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана. По запросам населения, на основе утвержденных планов такая работа осуществляется систематично», - заверил аким города.



