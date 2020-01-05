100 автобусов заменят на городских маршрутах в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В 2020 году в Петропавловске планируют приобрести 100 новых автобусов для городских маршрутов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов сказал, что купленные автобусы передадут перевозчиками в лизинг.

«Деньги соответствующие запланированы. Проблема назрела давно, нужно было ее решать. Это будут современные, вместительные автобусы, имеющие соответствующие печи, кондиционеры, телевизор, валидаторы и так далее. Сейчас попросил перевозчиков самим определиться, какую марку автобусов они хотят покупать. Только не китайского производства. Пусть будут дороже, но хорошие», - подчеркнул глава региона.

Глава региона напомнил о проверке пассажиропотока в городских автобусах. Как оказалось, он был на порядок выше, нежели заявляли перевозчики.

Вопрос обновления автопарка города поднимался неоднократно. Нынешнее состояние большинства автобусов оставляет желать лучшего. В этом году произошло несколько возгораний на общественном транспорте. В департаменте по чрезвычайным ситуациям причиной ЧП называли короткое замыкание и неисправность компрессора.

На одном из заседаний общественного совета представитель городского акимата заявлял о том, что разработали дорожную карту по замене автобусов. И к 2021 году должны обновить автопарк на 25%. Аким области подошел к этому вопросу кардинально. И уже в следующем году треть автобусов в городе заменят. Всего каждый день на маршруты выходят около 300 автобусов.



