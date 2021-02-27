100 автобусов в Таразе переведут на газ

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В хорошем и удовлетворительном состоянии находится значительная часть автомобильных трасс Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы акима Жамбылской области, на развитие автодорожной отрасли в 2020 году было направлено 26,7 миллиарда тенге. Это в 2,3 раза больше, чем годом ранее. Построено и отремонтировано 1 316 километров автодорог. В результате доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличилась с 85 до 90%.

На 2021 год запланирован ремонт дорожного полотна на трассах Жамбылской области общей протяженностью 534,4 километра.

В ведомстве напомнили, что модернизируется общественный транспорт города Тараза.

«В 2020 году в городских автобусах областного центра была внедрена система электронного билетирования. Установлено 310 стационарных и 500 мобильных терминалов. В 2021 году 100 автобусов переведут на газ, обновят автобусный парк. Особое внимание будет акцентировано на повышение уровня культуры обслуживания пассажиров и соблюдение водителями Правил дорожного движения», - отметили в ведомстве.