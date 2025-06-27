100% акций АО «Таразэнергоцентр» возвращены государству

В Жамбылской области раскрыта одна из самых масштабных схем хищения средств госактивов за последние годы.

Как сообщили в АФМ, в 2018 году, зная о планируемой передаче акций «Таразэнергоцентра» в доверительное управление, гражданин М. инициирует создание ТОО. Формально учредителем выступает его дочь, однако фирма фактически не имела опыта. Несмотря на это, в августе того же года фирма выигрывает конкурс на сумму 6,2 миллиарда тенге, предложив цену почти вдвое выше ближайших конкурентов. При этом необходимых активов у компании не было.

— По договору предусматривались ремонт и реконструкция основного оборудования на ТЭЦ, а также сохранение условий труда.Однако новые управляющие вместо вложения инвестиций выстроили схему личного незаконного обогащения через вывод средств на подконтрольные предприятия, — сообщил Максим Финансов, руководитель 3 следственного управления следственного департамента АФМ РК.

Через подставные фирмы «Данзл и Ко», «Казриммонтаж», «НУР», «Анлогистик» заключались контракты на несуществующие услуги по капитальному ремонту отопительного оборудования, хотя на деле ремонт выполнялся силами бригад самой ТЭЦ.

— Мы каждый год ремонт делаем своим оборудованием, своими возможностями. Мы каждый год полностью исполняем инвестиционную программу, — сообщил Жумабек Булекбаев, президент АО ТЭЦ.

Общая сумма фиктивных договоров составила более 1 миллиарда тенге. Только по одному эпизоду было обналичено 324,6 миллиона тенге.

Фирмы «Проектстройсервис-92», «Касиетти-Сурат», «Kazgroup» и «ИП Джуанышбаев АЭС» получали оплату за несуществующие поставки и ремонты. Ущерб составил свыше 2,6 миллиарда тенге.

— В департамент Комитета по регулированию естественных монополий были предоставлены отчёты о выполнении тарифной сметы и инвестиционной программы, в которые включались объёмы и стоимость ремонтных работ, выполненных формально — через контрольные предприятия. В результате этих действий была получена монопольная прибыль в размере около 600 миллионов тенге, — сообщил Мирас Муратов, руководитель следственного управления ДЭР по Акмолинской области.

Также имели место манипуляции с закупкой электроэнергии: АО «Тараз Энергоцентр» приобретало электроэнергию по завышенным ценам у компании «Экспоэнерджи KZ». Переплата составила 2,5 миллиарда тенге, а общая задолженность — более 3 миллиардов. Необоснованный доход — 600,9 миллиона тенге.Эта сумма была возвращена потребителям тепла за счёт применения компенсирующего тарифа.

— Выявилось, что АО ТЭЦ не исполнило мероприятия тарифной сметы и инвестиционной программы на общую сумму около 600 миллионов тенге. В связи с этим был введён временный компенсирующий тариф, а тариф на тепло был снижен на 15% для всех потребителей, — сообщил Бек Момбаев, руководитель отдела департамента комитета по регулированию естественных монополий МНЭ по Жамбылской области.

Для легализации средств использовались сложные финансовые схемы: многократные переводы между счетами фирм-«однодневок», маскировка под возврат займов и выплату дивидендов на сумму 1,55 миллиарда тенге, а также покупка автомобилей на общую сумму 36,6 миллиона тенге через аффилированную компанию.

Общий ущерб, нанесённый государству и АО «Таразэнергоцентр» оценивается в 4,3 миллиарда тенге. Временные управляющие и лица, открывавшие фиктивные компании и занимавшиеся обналичиванием (8 лиц) приговором суда осуждены к лишению свободы на сроки от 3 до 13 лет.