100 актов на безбилетников ежедневно оформляется в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя «Астана LRT» Бейбит Есжанов рассказал о ситуации в службе транспортного контроля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день имеются определенные проблемы системного и частного характера. Что касается службы транспортного контроля, то если раньше у нас департамент состоял из 16 человек, то сейчас это уже 70 человек. И мы планируем довести их количество до 100. Мы ведем постоянный мониторинг и выявляем правонарушения со стороны водительского состава», - заявил он на «круглом столе», посвященном обсуждению проблем общественного транспорта.

Также представитель «Астана LRT» рассказал о штрафах, которые были выписаны как водителям, так и пассажирам.

«С 1 октября мы приступили к системе штрафов, уже сейчас можно сказать, что составлен 651 акт по нарушениям, совершенным водителями и перевозчиками на сумму более 11 млн тенге, 615 водителей привлечены к административной ответственности», - отметил Б. Есжанов.

Он отметил, что служба транспортного контроля работает в режиме 24/7.

«У них сменные графики. Ночью мы выявляем правонарушения, зафиксированные на камерах. 6 водителей буквально недавно были лишены водительских прав в административном суде за выезд на встречную полосу и другие правонарушения», - добавил эксперт.

Что касается пассажиров, то здесь цифра также немаленькая.

«Было выявлено 4 878 пассажиров, которые уклонились от уплаты в общественном транспорте. Было выписано штрафов на сумму 23,5 млн тенге с начала года. Пассажиры сейчас дисциплинруются, тем не менее, такие факты присутствуют. Ежедневно мы оформляем более 100 актов в день», - подчеркнул спикер.