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    16:28, 27 Март 2021 | GMT +6

    10 заведений оштрафовано за ночь за нарушение режима карантина в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мобильные группы выявили около 10 заведений в четырех районах Нур-Султана, допустивших нарушения режима карантина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

    Эпидемиологическая ситуация в столице остается нестабильной, в связи с чем в городе ужесточили ограничительные меры, мобильные группы по недопущению нарушений карантина субъектами предпринимательства работают в усиленном режиме. Не смотря на это, некоторые заведения продолжают игнорировать требования, прописанные в постановлении главного санврача.

    За прошедшую ночь с 26 на 27 марта мобильные группы выявили около 10 заведений в четырех районах города, допустивших нарушения режима карантина.

    Ночной клуб «Нирвана» в Сарыаркинском районе продолжал функционировать после 23:00 часов, тогда как разрешенное время работы – до 22:00 часов.

    Аналогичное нарушение допустил ресторан «Asiatiq», а караоке-бар «Adagio» принимал посетителей, несмотря на запрет на работу. Оба заведения расположены в районе Есиль.

    Сразу четыре объекта общепита нарушили установленный режим работы в Алматинском районе. Среди них – бары «Панаехали», «До утра», ресторан «Зина», кафе «Шах».

    Гриль бар «Шашлыкофф» и караоке зал «Рыба моей мечты», расположенные в районе Байконыр, также допустили нарушение карантинного режима.

    Материалы в отношении нарушителей направлены в управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия административных мер и привлечения их к ответственности.


    Напомним, в связи с нестабильной эпидситуацией и нахождением столицы в «красной» зоне с 10 марта, в Нур-Султане ужесточены карантинные и ограничительные меры. Жителей и гостей города, а также субъекты предпринимательства просят строго соблюдать саннормы и требования режима карантина.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Астана Акимат Видео Правоохранительные органы
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