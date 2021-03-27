10 заведений оштрафовано за ночь за нарушение режима карантина в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мобильные группы выявили около 10 заведений в четырех районах Нур-Султана, допустивших нарушения режима карантина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Эпидемиологическая ситуация в столице остается нестабильной, в связи с чем в городе ужесточили ограничительные меры, мобильные группы по недопущению нарушений карантина субъектами предпринимательства работают в усиленном режиме. Не смотря на это, некоторые заведения продолжают игнорировать требования, прописанные в постановлении главного санврача.

За прошедшую ночь с 26 на 27 марта мобильные группы выявили около 10 заведений в четырех районах города, допустивших нарушения режима карантина.

Ночной клуб «Нирвана» в Сарыаркинском районе продолжал функционировать после 23:00 часов, тогда как разрешенное время работы – до 22:00 часов.

Аналогичное нарушение допустил ресторан «Asiatiq», а караоке-бар «Adagio» принимал посетителей, несмотря на запрет на работу. Оба заведения расположены в районе Есиль.

Сразу четыре объекта общепита нарушили установленный режим работы в Алматинском районе. Среди них – бары «Панаехали», «До утра», ресторан «Зина», кафе «Шах».

Гриль бар «Шашлыкофф» и караоке зал «Рыба моей мечты», расположенные в районе Байконыр, также допустили нарушение карантинного режима.

Материалы в отношении нарушителей направлены в управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия административных мер и привлечения их к ответственности.





Напомним, в связи с нестабильной эпидситуацией и нахождением столицы в «красной» зоне с 10 марта, в Нур-Султане ужесточены карантинные и ограничительные меры. Жителей и гостей города, а также субъекты предпринимательства просят строго соблюдать саннормы и требования режима карантина.