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10 заведений нарушили режим карантина в Алматы за сутки

17 Августа 2021 14:55
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10 заведений нарушили режим карантина в Алматы за сутки

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ – Владельцы увеселительных заведений Алматы до послаблений карантина в воскресенье, 15 августа, открыто нарушали режим карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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С 15 на 16 августа в Алматы выявлено 10 нарушений установленных ограничений. Из них 6 объектов относятся к ресторанам, кафе и магазинам, 2 салона красоты, коттедж и компьютерный клуб. К примеру, несмотря на действующий запрет, в Бостандыкском районе работало кафе «У Исабая», в котором находились 30 посетителей.

Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер. Всего, по данным проверяющих, с 20 марта по 16 августа в Алматы выявлено 1 893 нарушения карантина. Из общего числа объектов, где выявлены нарушения карантинных мер, 1 083 относятся к ресторанам, кафе и магазинам, 168 компьютерных клубов, 20 бильярдных, 51 СПА-салон, 31 сауна, 53 караоке, 24 ночных клуба, 36 лото-клубов, 25 коттеджей и другие объекты. В районные управления полиции доставлены 3 373 человека.

Эпидситуация в городе остается напряженной. Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля, в Алматы резко возросла заражаемость на семейных мероприятиях, таких как тои, юбилеи, поминки, с 1,4 до 3,5 %.

По данным управления общественного здоровья Алматы, за прошедшие сутки зарегистрировано 1 517 случаев коронавирусной инфекции, из них 1 429 случаев с симптомами. В инфекционных стационарах находятся 5 963 человека, из которых 195 детей. В отделениях реанимации интенсивной терапии находятся 430 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 65 зараженных, на неинвазивной ИВЛ – 173, на аппаратах High flow поддерживают состояние 180 человек.

На дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 13 221 пациент, с легкой и средней степенью течения заболевания - 12 685, без симптомов – 535 человек.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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