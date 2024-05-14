10 захоронений сибирской язвы затопило в Атырауской области

Уровень воды в реке Жайык (Урал) превышает опасный на водозаборах в Индерборском и Махамбетском районах. Об этом сообщил вице-премьер РК Канат Бозумбаев на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

- В настоящее время уровень воды в реке Жайык превышает опасную отметку на водозаборах Индерборского и Махамбетского районов. В регионе укрепляются плотины. В этом регионе построено более 500 километров плотин, сохраняется местное чрезвычайное положение. Два населенных пункта Актюбинской области по-прежнему остаются без транспортного сообщения. Их обеспечивают продовольствием и лекарствами. В трех регионах затоплено 10 захоронений сибирской язвы. Сейчас соответствующими службами проводятся срочные дезинфекционные мероприятия на местах, - сообщил Канат Бозумбаев.

По словам заместителя Премьер-министра, для проведения противопаводковых мероприятий мобилизованы более 7 тысяч человек и 1900 единиц техники, в том числе 6 самолетов. Были задействованы МЧС, полиция, Нацгвардия, Минобороны, силы местных исполнительных органов. Участвуют частные организации и волонтеры.

- С затопленных территорий эвакуированы более 119 тысяч человек. 44 тысячи из них – дети. Сегодня домой вернулись 55,6 тыс. человек. Около 5 ты. человек остались в эвакуационных центрах, более 58 тыс. человек находятся у своих родственников, - сообщил Канат Бозумбаев.

Было отмечено, что из-за паводков в стране затоплено 12 908 домов. Из них 264 дома в трех регионах по-прежнему находятся под водой. Также подтоплен 25 921 дачный участок, в том числе 18 025 коттеджных домов. В настоящее время продолжается оценка пострадавших домов и коттеджей. На следующей неделе станет известна сумма причиненного ущерба.