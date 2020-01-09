10 января – День Национальной гвардии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 января в стране отмечается профессиональный праздник гвардейцев – День Национальной гвардии РК. 28 лет назад, 10 января 1992 года, были образованы Внутренние войска МВД Республики Казахстан, а 21 апреля 2014 года они были преобразованы в Национальную гвардию, 10 января 2015 года был подписан Закон «О Национальной гвардии РК». Традиционно в честь профессионального праздника военнослужащих войск правопорядка в столичном ЦКЗ «Қазақстан» состоится гала-концерт Ансамбля песни и танца Национальной гвардии РК, передает МИА Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Военно-патриотические песни в исполнении музыкантов и солистов ансамбля гвардейцев стали своего рода визитной карточкой всех патриотических мероприятий в нашей стране. Ни один концерт, связанный с военной тематикой, не проходит без участия творческого коллектива гвардейцев. Пожалуй, Ансамбль песни и танца Нацгвардии является сегодня единственным военно-музыкальным коллективом среди силовых структур нашей страны, дающим гала-концерт в центральных залах страны.

В этом году музыканты под девизом: «Мәңгілік ел – мұратымыз!» в 12-ый раз по счету будут радовать своих зрителей.

Кстати, гвардейцы одними из первых дадут старт началу празднования юбилейных, в то же время знаменательных дат в истории страны, посвятив театрализованные и художественные постановки 750-летию Золотой Орды, 1150-летию философа, ученого Востока Аль-Фараби, 175-летию великого казахского поэта Абая, 75-летию Великой Победы и 25-летию Конституции Республики Казахстан.

На концерте выступят заслуженные деятели страны и звезды казахстанской эстрады, лауреаты международных конкурсов: Едиль Хусаинов, Маржан Арапбаева, Гайни Жумашева, Мурат Кожа, Мурат Нургазиев, Женис Сейдуллаулы, Виктор Яшновский, Естай Мукашев и другие.

На сцене концертного зала прозвучат фронтовые и военные песни, пронизанные духом патриотизма и преемственности поколений, зрители услышат современную эстрадную музыку, посмотрят театрализованные постановки, зажигательные танцы гвардейцев и дефиле с карабинами участников Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня-2019» Роты Почетного караула Нацгвардии.

Перед началом мероприятия зрителям будет представлена выставка видео- и печатной продукции, посвященная Дню образования войск правопорядка.

Художественным руководителем ансамбля является капитан Дархан Рахимгалиев, выпускник Московского военно-дирижерского факультета МО Российской Федерации, лауреат I степени конкурса оркестровых дирижеров им. Вероники Дударовой.

Состав ансамбля разнообразен и состоит из мужского хора, группы солистов-вокалистов, танцевальной группы, биг-бэнда, фольклорной группы, концертного оркестра и технической группы.

Репертуар ансамбля многообразен: военная песня, народная музыка, эстрада и современные молодежные стили, песни и танцы народов мира.

ХII гала-концерт Ансамбля песни и танца Национальной гвардии РК пройдет в ЦКЗ «Қазақстан», проспект Мәңгілік ел, 10/1. Начало - в 19:00 часов.

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