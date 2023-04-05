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10-й тур Гран-при ФИДЕ в Индии: две шахматистки дотянулись до Бибисары Асаубаевой

Жанара Мухамедиярова
5 Апреля 2023, 08:10
10-й тур Гран-при ФИДЕ в Индии: две шахматистки дотянулись до Бибисары Асаубаевой

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - В Нью-Дели (Индия) завершились партии 10-го тура женского этапа Гран-при ФИДЕ. Российская шахматистка Александра Горячкина сыграла вничью с соотечественницей Полиной Шуваловой. Екатерина Лагно разошлась миром с представительницей Индии Харикой Дронавалли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на championat.com.

Ещё в одной партии китаянка Чжу Цзиньэр обыграла индианку Рамешбабу Вайшали.

В итоге перед заключительным туром, который состоится завтра, 5 апреля, во главе таблицы сразу три шахматистки, набравшие по 5,5 очка. Это Бибисара Асаубаева из Казахстана, Чжу Цзиньэр из Китая и Александра Горячкина из России.

В 11-м туре Асаубаева сыграет с Лагно, Горячкина – с Хампи Конеру, Чжу Цзиньэр – с Нино Бациашвили.

Положение участниц

1-3. Бибисара Асаубаева, Александра Горячкина, Чжу Цзиньэр — по 5,5 очка из 8.

4. Екатерина Лагно — 4,5 из 8.

5. Полина Шувалова – 4 из 8.

6. Хампи Конеру — по 3,5 из 7.

7. Харика Дронавалли — 3,5 из 8.

8. Нино Бациашвили — 2,5 из 7.

9. Нана Дзагнидзе — 2,5 из 8.

10. Рамешбабу Вайшали — 2 из 8.


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