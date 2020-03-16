10-й случай коронавируса зафиксирован в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 10-й случай коронавируса зафиксирован в Казахстане. Девушка прилетела 15 марта из Стамбула в Алматы, передает МИА «Казинформ».

«10-й случай коронавируса зафиксирован в Казахстане. Девушка прилетела 15 марта из Стамбула в Алматы», - сообщил Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК в Telegram-канале.



