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10-й случай коронавируса зафиксирован в Казахстане
16 Марта 2020 19:30
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 10-й случай коронавируса зафиксирован в Казахстане. Девушка прилетела 15 марта из Стамбула в Алматы, передает МИА «Казинформ».
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«10-й случай коронавируса зафиксирован в Казахстане. Девушка прилетела 15 марта из Стамбула в Алматы», - сообщил Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК в Telegram-канале.
Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение, Пневмония в Китае,
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