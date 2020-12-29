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10 вузов с низкими позициями назвали в Министерстве образования и науки РК

Автор:  
Арайлым Мұрат
29 Декабря 2020, 17:28
10 вузов с низкими позициями назвали в Министерстве образования и науки РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК Гулзат Кобенова в ходе онлайн брифинга назвала 10 отечественных вузов, занимающих самые низкие позиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году аутсайдерами, занявшими самые низкие позиции, стали 10 вузов, такие как Университет Сырдария, Шымкентский университет, Международный гуманитарно-технический университет, Университет Астана, Таразский инновационно-гуманитарный университет, Университет Дружбы народов имени академика Куатбекова, Университет иностранных языков и деловой карьеры, Казахско-русский международный университет, университет Болашак (Кызылорда) и гуманитарно-технический институт Акмешит», - сказала Гулзат Кобенова.

По ее словам, при составлении рейтинга оценивалось качество образовательных программ по мнению работодателей.

«То есть, насколько результаты обучения соответствуют ожиданиям рынка труда, по завершению обучения этой образовательной программы, насколько выпускник был востребован, каковы показатели трудоустройства. И мы видим, что по всем этим показателям позиции у этих вузов низкие», - добавила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК Гулзат Кобенова.



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