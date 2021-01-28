АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 10 водителей наказаны за парковку на местах для инвалидов в Атырау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники патрульной полиции городского управления полиции провели рейд по выявлению водителей, которые оставляли машины в местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями.

У нарушителей разные оправдания. Если одни говорят, что не заметили специального знака, то другие убеждают, что не нашли другую парковку, чтобы припарковать транспорт на пару минут.

«25 января в 12:03 возле поликлиники №1 по улице Студенческой хозяин автомобиля Toyota нарушил правил парковки, на которого составлен протокол и наложен штраф в размере 29 170 тенге», – сообщил командир патрульной полиции городского управления полиции Атырау Нурлан Сарсенбаев.

За 25 дней с начала года в городе за нарушение правил парковки авто к административной ответственности привлечено около 500 водителей, из них около 10 – за парковку на местах для инвалидов.

Водители, припарковавшие свой автотранспорт в местах для людей с ограниченными возможностями, не являясь инвалидами, оплатят штрафы в размере 10 месячных расчетных показателей по части 4 статьи 597 Кодекса об административных правонарушениях. За повторное нарушение подобного правила водителю грозит штраф в размере 15 месячных расчетных показателей.

«Если вы стали свидетелем нарушения водителями ПДД, просим сообщить об этом в мессенджер в Facebook управления полиции города Атырау. В качестве доказательства необходимо прислать видео или фотографии с указанием времени, даты и адреса», – призывают полицейские города.