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10 учеников отравились в Алматинской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
19 Мая 2023, 21:16
10 учеников отравились в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Отравившиеся едой 10 учеников в Алматинской области госпитализированы в районную больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня, 19 мая, в 16:00 часов в многопрофильную больницу Енбекшиказахского района поступили 10 учеников, отравившиеся едой.

Все они - учащиеся пятого класса школы села Байтерек. Детям оказана вся необходимая медицинская помощь, проведен осмотр.

Состояние семи ребят стабильное, они отпущены на амбулаторное лечение. А остальных трех учеников положили в инфекционный отдел. Их состояние средней тяжести, стабильное», - сказала представитель пресс-службы управления здравоохранения Алматинской области Лайлим Аубакирова.


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