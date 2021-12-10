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10 тысяч жителей Алматинской области привились вакциной Pfizer

10 Декабря 2021 10:43
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10 тысяч жителей Алматинской области привились вакциной Pfizer

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Первый компонент вакцины «Комирнати» получили 10 тысяч жителей Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В Талдыкорган 11 ноября была привезена первая партия вакцины «Комирнати» (Pfizer) в количестве 46 800 доз: для подростков, для кормящих матерей, начиная с 42 дня после родов, и женщин во время беременности от 16 до 37 недель.

«На сегодняшний день первый компонент вакцины Комирнати получили 8290 подростков, а также 1439 женщин в период лактации и 550 женщин во время беременности», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона.

За прошедшие сутки в Алматинской области зарегистрирован 30 случаев коронавируса.

Также за прошедшие сутки в регионе выписаны 48 человек. Область находится в «зеленой» зоне по темпам распространения коронавируса.

«В больницах на лечении находится 593 человек. За сутки в больницы региона поступило 48 человек. Загруженность инфекционных стационаров составляет 33,1%. Всего коек - 1790. В реанимационом отделений -18 пациентов, из них на аппарате ИВЛ - два человека, загруженность реанимационных коек составляет 10,5% (170 коек)», - уточнили в ДСЭК региона.

В области первым компонентом вакцины от COVID-19 привито 880 820 человек. Из них за прошедшие сутки привито 3186. Второй компонент вакцины получили 802 811 человек. Из них за прошедшие сутки привиты 2027.

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#Алматинская область   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Гульзат Сахова

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