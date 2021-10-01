10 тысяч тонн муки закупят для стабилизации цен на социальный хлеб в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане закупят 10 тысяч тонн муки для стабилизации цен на социальный хлеб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

На заседании комиссии при акимате города в рамках льготного кредитования были заключены договоры с двумя ТОО. По новым займам планируется стабилизация цен на 10 тыс. тонн муки, до конца этого года - на 5 тыс. тонн муки. Займы помогут стабилизировать цены на «социальный хлеб» - формовой хлеб из муки 1 сорта.

Таким образом, мука будет поставляться в крупные пекарни города для стабилизации цен на хлеб из муки 1 сорта. На сегодняшний день заключены договоры, ведутся работы по оформлению залогового обеспечения.

В целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные продукты акиматом столицы ведутся работы по проекту «оборотного механизма», формированию стабфонда, проведению сезонных ярмарок. Так, в текущем году продолжается проект «оборотный механизм». Расширено количество участников проекта, также увеличена сумма, выделяемая торговым сетям на закуп продовольствия. Торговым сетям дополнительно будет выделено 2 млрд 700 млн тенге.

Заключены договоры с рядом производителей и поставщиками на бакалейную, овощную, мясную и молочную продукцию, в том числе законтрактовано порядка 14 тыс. тонн овощей. Прорабатывается вопрос по дополнительному закупу овощей, муки, мяса говядины и др.

Также сдерживать цены и продавать продукцию ниже рыночных позволяет проведение сельскохозяйственных ярмарок. Так, ярмарки с участием регионов республики стартовали с 21 августа, продлятся до конца октября. На прошедших ярмарках было реализовано более 2 тыс. тонн продукции по стоимости ниже рыночных.

Кроме того, за счет привлеченных инвестиций в столице ведется строительство трех оптово-распределительных центров и двух тепличных комплексов.