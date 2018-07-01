10 тысяч семей получили новые пособия в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 10 тыс. семей в Казахстане получили новый вид пособия - уход за инвалидами старше 18 лет. Об этом сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По Закону, который был принят 2 июля, вводится новый один вид пособия для семей, которые воспитывают инвалидов старше 18 лет. Предварительная работа была проведена по сбору заявлений и сегодня 10 тысяч семей получили данные выплаты. 24 июля уже выплаты были закрыты», - сообщила она на пресс-конференции в Правительстве.

По ее словам, на этот вид пособия всего претендуют 14 тыс. семей. При этом, перед семьей есть выбор. «Мама, которая сидит дома и не работает, может ухаживать за инвалидом первой группы с детства и будет получать данную выплату. Либо же мама будет работать, но при этом она может получать услуги индивидуального помощника. То есть это иные программы, которые будут финансировать содержание данного индивидуального помощника», - рассказала она.

Она проинформировала, что некоторые оформляют опекунство над инвалидом через суд, чтобы представлять его интересы во всех госорганах. «Только потом назначаются пособия. Сейчас часть семей оформляют через суд опекунство и соответственно со следующего месяца мы уже начнем назначать им данные выплаты», - резюмировала она.

Ранее в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» вице-министр разъяснила, что до этого пособия выдавались мамам, которые воспитывали детей до достижения ими 18-летнего возраста. Отныне же опекуны, которые продолжают заботиться об инвалидах после совершеннолетия, будут получать в пределах 29 тысяч тенге.