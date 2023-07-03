10 тысяч пачек нелегальных сигарет на 7 млн тенге изъяли в области Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Нелегальную табачную продукцию в количестве более 10 тысяч пачек изъяти в области Жетысу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Досудебное расследование в отношении лица по подозрению в перевозке подакцизных (табачных) изделий без учетно-контрольных марок проводится департаментом АФМ по области Жетысу.

При осмотре грузового автотранспортного средства обнаружены и изъяты табачные изделия без учетно-контрольных марок в количестве более 10 тысяч пачек на сумму более 7 млн тенге. Устанавливается происхождение сигарет. Досудебное расследование продолжается. В соответствии со ст.201 УПК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.