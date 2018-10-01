10 тысяч особых детей не посещают школу в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты РК Мадина Абылкасимова рассказала о предпринимаемых ведомством мерах по улучшению сферы инклюзивного образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня более 147 тысяч детей имеют ограниченные возможности в обучении. В соответствии с Планом мероприятий по реализации Государственной программы развития образования и науки на 2016-2019 годы к 2019 году предусмотрено создание условий для инклюзивного образования: в 30% дошкольных, 70% средних и 40% технических и профессиональных организациях образования», - сообщила министр на заседании Правительства.

По ее словам, на сегодняшний день созданы условия для инклюзивного образования в 15% детских садов (842 из 5608) и 55% школ (3873 из 7047), где обучаются и воспитываются более 40 тысяч детей с особыми образовательными потребностями.

«Вместе с тем, специальным докладчиком Каталиной Девандас Агилар было отмечено, что 10 тысяч детей, имеющих инвалидность, записанных в общеобразовательные школы, фактически находятся на домашнем обучении и вообще не ходят в школу», - добавила М. Абылкасимова.

В этой связи, отметила глава ведомства, Министерству образования в целях развития инклюзивного образования необходимо решить вопросы дефицита и компетенции кадров, методического обеспечения системы инклюзивного образования, укрепления материально-технической базы организаций образования в рамках создания безбарьерной среды.