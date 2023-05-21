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10 тысяч квартир для социально-уязвимых слоев населения выкупят в 2024 году

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
21 Мая 2023, 17:27
10 тысяч квартир для социально-уязвимых слоев населения выкупят в 2024 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поделился планами по выкупу квартир для социально-уязвимых слоев населения на будущий год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2024 году также планируется выкуп 10 000 квартир для социально уязвимых слоев населения, планируется выделение средств в сумме 150,7 млрд тенге», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в 2022 году по поручению Главы государства запущен механизм субсидирования части арендной платы (50/50) за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде.

Программа доступна детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, состоящим на учете нуждающихся, имеющих доходы за последние 6 месяцев ниже 1-го прожиточного минимума.

«Согласно Закону для реализации права приобретения гражданами жилья в собственность с использованием ипотечного жилищного займа в рамках ипотечной программы, утвержденной Национальным Банком Республики Казахстан, и (или) государственной программы жилищного строительства, утвержденной Правительством Республики Казахстан, местные исполнительные органы предоставляют жилищные сертификаты как социальную помощь или социальную поддержку в виде бюджетного кредита (ст. 14-1 Закона). В целях совершенствования законодательства в сфере жилищных отношений, в т.ч. по вопросам обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, внесены изменения в Закон по сокращению срока постановки в очередь на получение жилья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с шести месяцев до трех (ст. 71 Закона)», - отметил Премьер-Министр.


Правительство РК   Мажилис   Жилье  
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