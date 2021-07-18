10 тысяч га пастбищных угодий ЗКО планирует выделить для помощи атырауским фермерам

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - По информации пресс-службы акимата ЗКО, меморандум о межрегиональном взаимодействии в сфере сельского хозяйства подписали первый заместитель акима области Мухтар Манкеев и заместитель акима Атырауской области Кайрат Нурлыбаев. Суть меморандума заключается в предоставлении помощи Атырауской области в вопросах заготовки кормов для животных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой город».

Данным меморандумом обеспечивается выделение земель из государственного земельного фонда районов ЗКО в рамках действующего законодательства в целях заготовки кормов для хозяйств Атырауской области. Кроме того, стороны организуют работу по транспортировке кормов между областями, содействие развитию торговли, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции в целях создания продовольственного пояса и обеспечения продовольственной безопасности.

Как отметил первый заместитель акима ЗКО Мухтар Манкеев, Приуралье является одним из наиболее развитых регионов страны по направлению животноводства. На сегодняшний день в области зарегистрировано 754 тысячи голов КРС, 1467 тысяч голов МРС, 253 тысяч голов лошадей, 2,5 тысячи голов верблюдов и 1638 тысяч голов птиц. На сегодняшний день заготовлено 367,4 тысячи тонн сена. Кроме того, в связи с благоприятными погодными условиями планируется заготовить запас сена в объеме 2739 тысяч тонн, рассчитанный на полтора года.

- Мы осведомлены о сложившихся в Атырауской области засухе и нехватке кормов для животных. В этой связи, мы готовы оказать посильную помощь для развития нашего сотрудничества и подготовки необходимого запаса кормов для зимовки хозяйств соседнего региона, - сказал Мухтар Манкеев.

- В этом году нам необходимо заготовить 573 тысячи тонн кормов. Поддержка со стороны ЗКО сыграет существенную роль в обеспечении продовольственной стабильности региона, - сказал Кайрат Нурлыбаев.

Сегодня хозяйства ведут транспортировку кормов. Кроме того, рассматривается возможность предоставления 10 тысяч га пастбищных угодий из государственного земельного фонда Акжайыкского района, граничащего с Атырауской областью.

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства поручил ввести временный запрет на вывоз кормов.

«Я поручаю Правительству совместно с Нацпалатой «Атамекен» оперативно рассмотреть необходимость временного запрета на вывоз кормов. Для поддержки наиболее пострадавших фермеров, Правительству, акимам, институтам развития предстоит обеспечить реструктуризацию кредитов и выделения дополнительных субсидий на корма. Акиматам совместно с СПК и Минсельхозом следует в ускоренном порядке обеспечить льготное финансирование фермеров для форвардного закупа кормов в неблагополучных регионах», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

В РГП «Казгидромет» озвучили прогноз засухи в регионах страны на июль 2021 года. Согласно разработанному статистическому прогнозу в июле ожидаются экстремально засушливые условия в отдельных пунктах Актюбинской области (Нура, Иргиз), Костанайской (Караменды, Амангельды), Атырауской (Кульсары), и в Мангыстауской области (Аккудук).