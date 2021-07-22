10 тысяч доз II компонента вакцины «Спутник V» доставили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау доставили 10 тысяч доз II компонента вакцины «Спутник V», нехватка которого образовалась из-за большого числа приезжих, которые прививались первым компонентом в других регионах. Их распределят по всем прививочным пунктам, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, 10 тысяч доз II компонента российской вакцины «Спутник V» были доставлены из фармацевтического хаба г. Актобе. В настоящее время ведется отгрузка их во все прививочные пункты области.

По данным за 21 июля, II компонентом вакцин от коронавирусной инфекции в области привиты 77 109 человек. В регионе действует 41 прививочный пункт, в том числе 10 - передвижных медицинских бригад.