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10 тысяч доз II компонента вакцины «Спутник V» доставили в Атырау
22 Июля 2021 15:14
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау доставили 10 тысяч доз II компонента вакцины «Спутник V», нехватка которого образовалась из-за большого числа приезжих, которые прививались первым компонентом в других регионах. Их распределят по всем прививочным пунктам, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, 10 тысяч доз II компонента российской вакцины «Спутник V» были доставлены из фармацевтического хаба г. Актобе. В настоящее время ведется отгрузка их во все прививочные пункты области.
По данным за 21 июля, II компонентом вакцин от коронавирусной инфекции в области привиты 77 109 человек. В регионе действует 41 прививочный пункт, в том числе 10 - передвижных медицинских бригад.
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