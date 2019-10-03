10 тысяч деревьев посадили актюбинские школьники
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе республиканской акции «Экологический час» школьники Актюбинской области высадили во дворах учебных заведений более 10 тысяч саженцев деревьев. В школе-лицее №63 города Актобе в посадке деревьев принял участие аким области Ондасын Уразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Проведение экологического часа - совместная инициатива министерств образования и науки, экологии, геологии и природных ресурсов, фонда развития общественно значимых инициатив, ассоциации экологических организаций. Цель мероприятия - привлечение подрастающего поколения к бережному отношению к природе.
В ходе акции аким области осмотрел выставку работ станции юных натуралистов, посетил школьный экологический час в актовом зале. Здесь был организован просмотр тематического ролика, проведена беседа на тему защиты окружающей среды.
Всего по Актюбинской области экочас прошел в 402 школах, где учится более 150 тысяч детей. По завершении мероприятия во дворах школ были высажены более 10 тысяч деревьев.
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