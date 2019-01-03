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10 тыс га высохшего дна Арала планируют озеленить саксаулом в этом году
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мораторий на вырубку саксаула на участках государственного лесного фонда Казахстана продлён ещё на 5 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».
Действующий запрет был введён 4 года назад. Документ позволил увеличить плантации древесной породы и реанимировать часть высушенных земель в стране.
К примеру, в Приаралье саксаул занимает 87% всех лесных насаждений. В рамках проекта по «Сохранению лесов» на территории высохшего Аральского моря было высажено свыше 57 тыс га земель. В наступившем году планируется озеленить кустарником ещё 10 тыс га морского дна.
«С начала 2018 года в регионе было зарегистрировано 49 случаев незаконной вырубки плантаций саксаула. В отношении 10 человек применены штрафные санкции, трое задержанных привлечены к общественным работам, ещё двое - к лишению свободы сроком до одного года. По решению суда 25 нарушителей освобождены от уголовной ответственности после возмещения нанесённого ущерба окружающей среде», - сообщил Айбек Жолаканов, главный специалист инспекции лесного хозяйства региона.
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