10 торговых представительств откроет Казахстан за рубежом в 2019 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В текущем году запланировано открытие 10 торговых представительств Казахстана за рубежом. Об этом говорится в ответе Премьер-Министра РК Аскара Мамина на запрос группы депутатов Мажилиса касательно экспортной политики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Правительства отмечает, что открытие торговых представительств на внешних рынках создаст условия для: продвижения экономических интересов Казахстана за рубежом; обеспечения постоянного присутствия и защиты интересов казахстанского бизнеса на рынке пребывания; оказания содействия в проведении выставок, рекламно-презентационных мероприятий и семинаров и т. д., в целях повышения имиджа отечественных несырьевых (обработанных) товаров и услуг на местном уровне; сбора и анализа мер торговой политики государства пребывания, изучения потенциального спроса на товары и услуги и выработки предложений по расширению и диверсификации казахстанского экспорта товаров и услуг.

«В этой связи, с 2019 года планируется открытие 10 торговых представительств Казахстана в: - Российской Федерации (гг. Казань, Москва, Екатеринбург); - Республике Узбекистан (Ташкент); - КНР (гг. Урумчи и Пекин); - ОАЭ (г. Рас-эль-Хайма); - Республике Киргизстан (г. Бишкек); - Республика Азербайджан (г.Баку); - Республике Беларусь (г.Минск).

На сегодняшний день Российская Федерация имеет торговые представительства в 57 странах мира, Республика Узбекистан имеет 12 представительств, Республика Беларусь имеет 40 представительств за рубежом», - отмечается в официальном ответе главы Кабмина