КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 10 тонн угля похитил мужчина с предприятия в Караганде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники Октябрьского отдела полиции УП города Караганды проводили оперативно-профилактическое мероприятия по предотвращению имущественных преступлений. Около 5:00 часов они обратили внимание на грузовой автомобиль, следовавший со стороны одного из предприятий. Полицейские остановили машину под управлением 22-летнего молодого человека.

Выяснилось, что он перевозил 10 тонн угля. При этом у водителя отсутствовали документы на перевозимое топливо. Он признался, что похитил с территории предприятия. Сумма ущерба составила 150 тысяч тенге. Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража«. Ведется расследование.

