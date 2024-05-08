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    16:57, 08 Май 2024 | GMT +6

    10 тонн насвая на 50 млн тенге сожгли в Астане

    10 тонн насвая на 50 млн тенге сожгли в Астане
    Фото: акимат Астаны

    Во время рейдов сотрудниками районных акиматов и правоохранительных органов по Астане было изъято еще 10 тонн насвая, что составляет свыше 50 миллионов тенге. Весь конфискованный продукт был уничтожен, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

    В ходе проведения акции по ликвидации насвая активистами МК «Жастар рухы» был развернут флаг «Таза Қазақстан». Тем самым молодежь выступила в поддержку экоакции и отметила пагубное влияние запрещенных веществ.

    10 тонн насвая на 50 млн тенге сожгли в Астане
    Фото: акимат Астаны

    С 18 марта во всех районах Астаны проходят рейды по выявлению незаконного распространения и употребления вейпов и насвая. Полицейские проверяют торговые точки и привлекают нарушителей к административной ответственности согласно статье 196 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) с наложением штрафа в размере 25 месячных расчетных показателей (МРП). Вся продукция на местах изымается.

    Ранее в столице уже утилизировали 4 тонны некурительных табачных изделий.

    10 тонн насвая на 50 млн тенге сожгли в Астане
    Фото: акимат Астаны

    — Некурительные вещества влияют не только на здоровье, но и на культуру нашего развития. Люди плюются, харкаются, употребляют запрещенные вещества. И это наносит вред нашей столице. Акция, конечно же, правильная, — говорит волонтер Жанель Акежанова.

    В столице продолжается экоакция «Таза Қазақстан. Астана — образец чистоты и порядка». Эта неделя носит название «Мөлдір бұлақ», в течение которой территория вокруг водоемов — рек и озер — очищается от мусора.

    Теги:
    Таза Қазақстан Борьба с наркотиками Астана Акимат Волонтеры Волонтерство
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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