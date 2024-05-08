10 тонн насвая на 50 млн тенге сожгли в Астане

Во время рейдов сотрудниками районных акиматов и правоохранительных органов по Астане было изъято еще 10 тонн насвая, что составляет свыше 50 миллионов тенге. Весь конфискованный продукт был уничтожен, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

В ходе проведения акции по ликвидации насвая активистами МК «Жастар рухы» был развернут флаг «Таза Қазақстан». Тем самым молодежь выступила в поддержку экоакции и отметила пагубное влияние запрещенных веществ.

Фото: акимат Астаны

С 18 марта во всех районах Астаны проходят рейды по выявлению незаконного распространения и употребления вейпов и насвая. Полицейские проверяют торговые точки и привлекают нарушителей к административной ответственности согласно статье 196 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) с наложением штрафа в размере 25 месячных расчетных показателей (МРП). Вся продукция на местах изымается.

Ранее в столице уже утилизировали 4 тонны некурительных табачных изделий.

Фото: акимат Астаны

— Некурительные вещества влияют не только на здоровье, но и на культуру нашего развития. Люди плюются, харкаются, употребляют запрещенные вещества. И это наносит вред нашей столице. Акция, конечно же, правильная, — говорит волонтер Жанель Акежанова.

В столице продолжается экоакция «Таза Қазақстан. Астана — образец чистоты и порядка». Эта неделя носит название «Мөлдір бұлақ», в течение которой территория вокруг водоемов — рек и озер — очищается от мусора.