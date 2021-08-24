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10 точек реализации угля определены в Нур-Султане

24 Августа 2021 20:52
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10 точек реализации угля определены в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице определены 7 компаний, которые реализуют уголь на 10 точках в разных частях города. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

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Средняя стоимость угля составляет 13 тысяч тенге за тонну без учёта доставки.

Приобрести уголь можно по следующим адресам:
- ул. Герцена, 4/1 – Каражыра сорт., Каражыра потреб.;
- Сороковая станция – Каражыра сорт., Каражыра потреб.;
- ул. Герцена, 6/2 – Богатырь мелкий, Майкуба, Карагандинский, Жалын, Каражыра, Шубарколь сорт.;
- Коктал, 28/1 – Майкуба;
- ул. Жубанова, 35 – Шубарколь;
- Коктал, 28/2 – Шубарколь;
- ул. Ж.Жабаева, 68 – Каражыра сорт., Каражыра орешек;
- ул. Макат, 40 – Каражыра сорт., Каражыра;
- ул. Герцена, 6Б – Богатырский, Каражыра, Жалын, Майкуба;
- Сороковая станция - Шубарколь.

Напомним, ранее аким столицы Алтай Кульгинов сообщал, что в этомм отопительном сезоне возможность подключиться к газу появится у жителей еще семи жилых массивов города. В их числе - Юго-Восток, Промышленный, Коктал-1, Агрогородок (часть, которая не была подключена в 2020г). Также АО «КазТрансГаз Аймак» ведет строительство сетей газоснабжения в ЖМ Куйгенжар, Мичурино, Интернациональный. По микрорайону «Казахаул» (Караоткел) ведется разработка проектно-сметной документации.

Напомним, в прошлом отопительном сезоне возможность подключения к газу получили жители жилых массивов: Железнодорожный, Коктал-2, часть Агрогородка. Тогда построили 345 км внутриквартальных сетей газоснабжения.


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#Энергетика   #Нур-Султан  
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