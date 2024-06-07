РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:12, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    10 тысяч человек наказали за нарушение саннорм в Карагандинской области

    мусор
    Фото: pixabay.com

    Жители Карагандинской области активно поддержали республиканскую экологическую акцию «Таза Қазақстан», но есть и нарушители санитарных норм, которых привлекли к ответственности. Было составлено более 10 тысяч протоколов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По сведениям Департамента полиции Карагандинской области, с апреля составлено более 10 тысяч административных протоколов за нарушение санитарных норм.

    - Участковые инспекторы и наряды патрульной полиции выявляют нарушителей правил благоустройства и случаи загрязнения мест общего пользования. Также они проводят профилактические беседы по соблюдению чистоты и порядка, – говорит первый заместитель начальника ДП области Жаскайрат Каиров.

    По информации ведомства, задержано 15 автомашин за выброс твёрдых бытовых отходов в неположенных местах.

    К примеру, 5 июня в Караганде в районе имени Алихана Бокейхана участковый инспектор заметил, как водитель «Газели» выгружал крупногабаритный строительный мусор там, где это не предусмотрено. В отношении правонарушителя составлен административный протокол, штраф составит 20 МРП.

    Теги:
    Полицейские Полиция Мусор Экология Карагандинская область
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!