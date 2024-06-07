10 тысяч человек наказали за нарушение саннорм в Карагандинской области

Жители Карагандинской области активно поддержали республиканскую экологическую акцию «Таза Қазақстан», но есть и нарушители санитарных норм, которых привлекли к ответственности. Было составлено более 10 тысяч протоколов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По сведениям Департамента полиции Карагандинской области, с апреля составлено более 10 тысяч административных протоколов за нарушение санитарных норм.

- Участковые инспекторы и наряды патрульной полиции выявляют нарушителей правил благоустройства и случаи загрязнения мест общего пользования. Также они проводят профилактические беседы по соблюдению чистоты и порядка, – говорит первый заместитель начальника ДП области Жаскайрат Каиров.

По информации ведомства, задержано 15 автомашин за выброс твёрдых бытовых отходов в неположенных местах.

К примеру, 5 июня в Караганде в районе имени Алихана Бокейхана участковый инспектор заметил, как водитель «Газели» выгружал крупногабаритный строительный мусор там, где это не предусмотрено. В отношении правонарушителя составлен административный протокол, штраф составит 20 МРП.