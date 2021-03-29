10 суток ищут пропавшего мужчину в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полиция и волонтеры Северо-Казахстанской области разыскивают мужчину, который пропал 19 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации отдела криминальной полиции города Петропавловска, 66-летний Калимжан Габдунасов около девяти часов утра 19 марта вышел из дома, расположенного по улице Алтынсарина, и пропал.

Мужчина худощавого телосложения, рост около 164 сантиметров, волосы седые, короткие, небольшие седые усы, глаза карие. Был одет в короткую куртку коричневого цвета, кепку черного цвета, специализированный костюм охранника серого цвета, обувь черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, полицейские просят позвонить по телефонам 8(7152) 39-48-37, 39-48-07, 8-747-559-70-71, 102.

С начала года полицейские разыскали 91 без вести пропавшего.