10 суток ареста получил павлодарец за приставание к школьникам

Мужчина, находясь на территории средней школы, выражался нецензурной бранью и приставал к несовершеннолетним детям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Павлодарского областного суда.

Специализированным судом по административным правонарушениям города Павлодара рассмотрено дело в отношении жителя области за нецензурную брань и приставание к несовершеннолетним детям на территории школы.

«14 сентября 2023 года гражданин И., находясь на территории Кенжекольской средней школы, выражая неуважение к окружающим, нарушая общественный порядок и спокойствие физических лиц, приставал к несовершеннолетним детям, выражался нецензурной бранью, тем самым совершил мелкое хулиганство», - отметили в суде.

В судебном заседании мужчина вину в совершении правонарушения признал полностью. Помимо его признательных показаний, вина доказывается рапортом участкового и показаниями свидетелей.

Суд признал его виновным по части 1 статьи 434 КоАП (мелкое хулиганство) и назначил взыскание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Постановление не вступило в законную силу.