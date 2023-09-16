РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:45, 15 Сентябрь 2023 | GMT +6

    10 суток ареста получил павлодарец за приставание к школьникам

    None
    Мужчина, находясь на территории средней школы, выражался нецензурной бранью и приставал к несовершеннолетним детям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Павлодарского областного суда.

    Специализированным судом по административным правонарушениям города Павлодара рассмотрено дело в отношении жителя области за нецензурную брань и приставание к несовершеннолетним детям на территории школы.

    «14 сентября 2023 года гражданин И., находясь на территории Кенжекольской средней школы, выражая неуважение к окружающим, нарушая общественный порядок и спокойствие физических лиц, приставал к несовершеннолетним детям, выражался нецензурной бранью, тем самым совершил мелкое хулиганство», - отметили в суде.

    В судебном заседании мужчина вину в совершении правонарушения признал полностью. Помимо его признательных показаний, вина доказывается рапортом участкового и показаниями свидетелей.

    Суд признал его виновным по части 1 статьи 434 КоАП (мелкое хулиганство) и назначил взыскание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

    Постановление не вступило в законную силу.


    Теги:
    Суды Павлодарская область Судебный процесс Павлодар Закон и право
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:00
    Иностранец «заминировал» авиарейс Астана-Санкт-Петербург
    Сегодня, 17:53
    Казахстан ведет переговоры о безвизовом режиме с Бангладеш
    Сегодня, 17:45
    В Италии умер главарь мафии «Коза Ностра»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!