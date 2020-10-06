10 стран Евросоюза вошли в «красную зону» по коронавирусу

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. – Десять стран Европейского союза отнесены в «красную зону» (повышенный уровень) по распространению коронавирусной инфекции, передает наш собственный корреспондент со ссылкой на Европейский центра профилактики и контроля заболеваний.

Указанный уровень подразумевает, что в данных государствах число подтвержденных случаев по COVID-19 превысило показатель 120 случаев на 100 тысяч жителей за последние две недели.

После того, как девять стран Евросоюза, включая Бельгию, были «красными» в течение нескольких дней, Великобритания также пополнила данный список.

В настоящее время динамика заболеваемости в ЕС выглядит следующим образом: Испания (319 случаев на 100 000 жителей), Чехия (303), Франция (245), Нидерланды (231), Бельгия (206), Люксембург (161), Исландия (158), Венгрия (129) и Дания (128) и Великобритания (135).

Кроме того, еще четыре страны, в которых не преодолен показатель заражаемости в 120 случаев на 100 000 жителей, находятся в зоне риска: Румыния (116), Австрия (114), Словакия (106) и Ирландия (105).

В этой связи европейские страны предпринимают меры по сдерживанию коронавируса. К примеру, Франция с начала текущей недели ужесточила ряд мер, в том числе закрыв бары и сократив вместимость торговых центров в Париже.

Германия продлила запрет на проведение больших собраний, таких как спортивные мероприятия и концерты до конца года. Кроме того, прибывающие лица из стран с высоким уровнем риска по КВИ, должны обязательно пройти тест на Covid-19 и выйти на 14-дневный карантин.