10 столичных педагогов и воспитателей получили ключи от квартир

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Центральном концертном зале «Қазақстан» в четверг состоялся грандиозный праздник «Қалдырған ізің мәңгілік...», посвященный Дню учителя, передает официальный сайт столичного акимата.

На мероприятии торжественно чествовали столичных учителей и воспитателей городских учреждений образования. Заместитель акима Астаны Ермек Аманшаев торжественно вручил ключи от квартир 10 представителям среднего и дошкольного образования. Среди них - воспитатель детского сада № 1 «Бəйтерек» Набира Абдрахманова, воспитатель детского сада № 45 «Құлпынай» Айгуль Ахмедьярова, администратор сада № 54 «Нұр-Ай» Шуга Ахметова, заведующая детским садом № 74 «Дəурен» Гаухар Мейрманова, учитель казахского языка и литературы средней школы № 13 Гүлнəзия Түсекова, учитель информатики средней школы № 29 Еркин Хамитов, учитель биологии средней школы № 49 Бахытгүл Лекерова, учитель математики средней школы № 68 Жадыра Дайрабай, преподаватель специальных дисциплин Колледжа энергетики и связи Астаны Айжан Раисова и заведующая кабинетом психолого-педагогической коррекции № 2 Гульнара Абельдинова.

«От имени акимата Астаны, от имени акима Бахыта Турлыхановича Султанова хочу поздравить вас с профессиональным праздником, пожелать здоровья и счастья. Успехов очень много! Как вы знаете, многие прорывные программы, проекты, которые реализуются на уровне страны, создаются нашими учениками. Уже 12-й год мы не отдаем первое место ни одному из регионов по различным олимпиадам, около 300 наших учеников получили знак «Алтын белгі» в этом году. Кроме того, есть школы, где до 94% выпускников поступили в высшие учебные заведения. Это говорит о высоком качестве образования, которое даете вы, это ваша заслуга», - сказал заместитель акима Ермек Аманшаев.

Также от Министерства образования и науки РК учителя получили 11 нагрудных знаков, 5 из которых - медали Ыбрая Алтынсарина. «Неожиданно было для меня получить сегодня ключи. Я очень рада, невозможно передать словами. Будем двигаться дальше и покорять вершины», - поделилась впечатлениями обладатель ключей от квартиры Айгуль Ахмедьярова.

После торжественной части гостей вечера порадовала праздничная программа. Учителей поздравили Маржан Арапбаева, Дильнура Биржанова, Кайрат Баекенов, Айгуль Иманбаева и другие звезды казахстанской эстрады. Концерт завершился выступлением творческих коллективов столичных организаций.



