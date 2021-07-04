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    15:59, 04 Июль 2021 | GMT +6

    10 степных пожаров зарегистрировали в Улытауском районе Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Зарегистрировано 10 степных загораний на территории Улытауского района Карагандинской области. Пожар распространился на площади 368 га, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    На ликвидации загораний всего задействовано 291 человек и 72 единицы техники, из них: МИО – 211 человек, 56 ед. техники, в том числе 3 ед. мобильных комплексов пожаротушения, КТЖ – 5 человек и 1 ед. техники, лесохозяйственные учреждения – 13 человек и 3 ед. техники,

    ДЧС – 62 человек и 12 ед. техники, в том числе АЦ-10 (10 тонн). Из 10 степных загораний ликвидировано 6 загораний (Амангельдинский с/о, (75 км от с.Сарлык), Шенберский с/о, Жангельдинский с/о, (30 км от с.Байконур), Улытауский с/о, Борсенгирский с/о, Коскольский с/о) силами ДЧС (25 сотрудников и 4 ед. техники) и ДПФ (93 работника и 21 ед. техники) на общей площади 235 га.

    «Связь с задействованными силами организована, в том числе посредством 3-х спутниковых терминалов «Iridium» (Жангельдинский с/о, Амангельдинский с/о, Шенберский с/о, Актаский п/о, Улытауский с/о). В департаменте по ЧС Карагандинской области организована работа оперативного штаба. Ситуация по ликвидации природных загораний находится на особом контроле», - сообщили в оперативном штабе пожароопасного периода ДЧС Карагандинской области.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Карагандинская область Безопасность Происшествия
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