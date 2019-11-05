10 станций автоматизированной системы мониторинга селевой опасности установили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В рамках рабочего визита заместителя министра внутренних дел РК Юрия Ильина в департамент по ЧС Алматы, доложено о состоянии работы по внедрению Автоматизированной системы мониторинга селевой опасности (АСМ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Система предназначена для мониторинга и оценки прорывоопасности моренных озер, ведения контроля за гидрометеорологической ситуацией и предупреждения селевых потоков территории, прилегающих к городу Алматы.

«В настоящее время завершен первый этап, в рамках которого запущены 10 станций мониторинга, которые в online режиме способны передавать в диспетчерскую ДЧС показания 10 параметров наблюдения непосредственно с 2 опасных озер, русел и вероятных очагов зарождения селей. Все замеряемые параметры научно обоснованы, проект прошел госэкспертизу и финансируется акиматом города Алматы», - сообщили в ДЧС.





Теперь температура и уровень воды, температура воздуха, количество осадков и другие параметры, включая видео- и фото- фиксируется без участия человека ежечасно и в режиме реального времени считываются в ДЧС и Казселезащите.

Определены критические значения снимаемых параметров, при достижении которых система включает сигнал тревоги у диспетчера на экране компьютера.

Все это позволит своевременно принять меры по снижению рисков возникновения селей, а в критических ситуациях своевременно оповестить и эвакуировать людей.

Завершение проекта запланировано на 2020 год.



















