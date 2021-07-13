10 спортсменов из ВКО примут участие в летних Олимпийских играх в Токио

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На расширенном аппаратном совещании в акимате Восточно-Казахстанской области руководитель управления физкультуры и спорта проинформировал главу региона Даниала Ахметова о подготовке спортсменов к XXXII Летним Олимпийским играм 2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата ВКО.

Досжан Уалханов сообщил, что Казахстан на Играх в Японии представят 95 спортсменов, в т.ч. 10 спортсменов из ВКО: Ольга Рыпакова, Жанна Мамажанова и Надежда Дубовицкая (лёгкая атлетика), Данияр Кайсанов (вольная борьба), Нурсултан Турсынов (греко-римская борьба), Руслан Курбанов (фехтование на шпаге), Ерлан Серикжанов (дзюдо), Маргарита Торлопова (гребля на байдарках и каноэ), Александр Куликов и Екатерина Смирнова (гребной слалом на байдарках и каноэ).

Таким образом, по числу завоеванных лицензий Восточный Казахстан вошел в пятерку регионов-лидеров в республике. Впереди только мегаполисы Нур-Султан, Алматы и Шымкент.

Спикер также доложил, что в соответствии с утверждённым графиком осуществляется медицинский контроль и проводятся текущие обследования спортсменов с использованием комплексных биохимических методов оценки функционального состояния. Для более качественной подготовки атлетов привлечены высококвалифицированные специалисты и врачи. Также, в течение всего олимпийского цикла выделялись дополнительные средства для участия в рейтинговых международных соревнованиях и командирования на учебно-тренировочные сборы в составе национальной сборной. Кроме того, спортсмены получают ежемесячную стипендию акима ВКО.

Напомним, что летние Олимпийские игры в Токио должны были состояться в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет перенес их на 2021 год. Несмотря на это, Игры сохранят приставку «2020». Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа.

На церемонии открытия Олимпийских игр флаг Казахстана будут нести капитан национальной команды по боксу Камшыбек Кункабаев и олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Ольга Рыпакова.