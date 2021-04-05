10 спортсменок представят Казахстан на Чемпионате Азии по женской борьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Алматы в скором времени примет чемпионат Азии по спортивной борьбе. Тренерский штаб женской команды определился с составом на ответственный турнир, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

До 50 килограммов: Валентина Исламова

До 53 килограммов: Татьяна Ахметова

До 55 килограммов: Айша Уалихан

До 57 килограммов: Алтынай Сатылган

До 59 килограммов: Диана Каюмова

До 62 килограммов: Ирина Кузнецова

До 65 килограммов: Гаухар Мұқатай

До 68 килограммов: Анастасия Панасович

До 72 килограммов: Жамиля Бақбергенова

До 76 килограммов: Эльмира Сыздықова





Добавим, что ЧА пройдет в Алматы с 13 по 18 апреля.