18:18, 04 Апрель 2021 | GMT +6
10 спортсменок представят Казахстан на Чемпионате Азии по женской борьбе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Алматы в скором времени примет чемпионат Азии по спортивной борьбе. Тренерский штаб женской команды определился с составом на ответственный турнир, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
До 50 килограммов: Валентина Исламова
До 53 килограммов: Татьяна Ахметова
До 55 килограммов: Айша Уалихан
До 57 килограммов: Алтынай Сатылган
До 59 килограммов: Диана Каюмова
До 62 килограммов: Ирина Кузнецова
До 65 килограммов: Гаухар Мұқатай
До 68 килограммов: Анастасия Панасович
До 72 килограммов: Жамиля Бақбергенова
До 76 килограммов: Эльмира Сыздықова
Добавим, что ЧА пройдет в Алматы с 13 по 18 апреля.