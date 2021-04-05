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    18:18, 04 Апрель 2021 | GMT +6

    10 спортсменок представят Казахстан на Чемпионате Азии по женской борьбе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Алматы в скором времени примет чемпионат Азии по спортивной борьбе. Тренерский штаб женской команды определился с составом на ответственный турнир, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    До 50 килограммов: Валентина Исламова

    До 53 килограммов: Татьяна Ахметова

    До 55 килограммов: Айша Уалихан

    До 57 килограммов: Алтынай Сатылган

    До 59 килограммов: Диана Каюмова

    До 62 килограммов: Ирина Кузнецова

    До 65 килограммов: Гаухар Мұқатай

    До 68 килограммов: Анастасия Панасович

    До 72 килограммов: Жамиля Бақбергенова

    До 76 килограммов: Эльмира Сыздықова


    Добавим, что ЧА пройдет в Алматы с 13 по 18 апреля.


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