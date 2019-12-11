10% составляет объем экспорта продукции легкой промышленности в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане всего 30 предприятий легкой промышленности выходят на внешний рынок. Об этом заявил вице-министр торговли и интеграции РК Азамат Аскарулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом отрасль легкой промышленности очень важна для нас. Сегодня мы видим, что около 10% объема легкой промышленности идет на экспорт. Это очень маленький показатель, однако, потенциал экспорта огромен. Мы должны в первую очередь обращать внимание на качество продукции, качественная продукция будет востребованной не только в стране, но и за рубежом», - сказал Азамат Аскарулы в ходе Первого съезда отечественной легкой промышленности в Нур-Султане.









По данным Министерства торговли и интеграции, сегодня основными экспортными рынками являются Китай и Российская Федерация.





«Министерство обладает необходимыми инструментами для поддержки нашего экспорта. Это, прежде всего, возмещение затрат экспортеров. Сегодня до 60% затрат малого бизнеса, выходящего на экспорт может быть возмещено государством. Это возмещение содержание филиалов, сертификация товаров. Сегодня около 30 предприятий легкой промышленности являются активными экспортерами, из них 11 воспользовались инструментами поддержки», - сообщил вице-министр.









Напомним, в столице проходит Первый съезд отечественных производителей легкой промышленности. В работе мероприятия принимают участие более 120 предприятий, дизайнеры и специалисты в данной сфере.

Отметим, что в ходе съезда была организована выставка продукции отечественной легкой промышленности и модный показ «Энергия созидания» с участием отечественных модных брендов.







