10 школьников задержаны за «закладки» с начала года в Казахстане

— Если взять этот год, то это чуть больше, чем в прошлом. Среди них — 40 студентов колледжей и 10 школьников, задержанных за «закладки», — сообщил Бахытжан Амирханов.

Он напомнил, что уголовная ответственность за наркопреступления, в том числе и сбыт наркотиков, наступает с 16 лет.

— Общество, если и предлагает снизить возраст до 13 лет, то это отдельные личности, наверное. Но это касается особо тяжких преступлений. Именно за сбыт наркотиков — с 16 лет, — пояснил Амирханов.

Спикер добавил, что в прошлом году в уголовное законодательство были внесены поправки, ужесточающие наказание за наркопроизводство вплоть до пожизненного лишения свободы.