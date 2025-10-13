10 школьников задержаны за «закладки» с начала года в Казахстане
С начала года в Казахстане задержали 61 несовершеннолетнего за наркопреступления. Об этом сообщил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов в кулуарах Правительственного часа, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Если взять этот год, то это чуть больше, чем в прошлом. Среди них — 40 студентов колледжей и 10 школьников, задержанных за «закладки», — сообщил Бахытжан Амирханов.
Он напомнил, что уголовная ответственность за наркопреступления, в том числе и сбыт наркотиков, наступает с 16 лет.
— Общество, если и предлагает снизить возраст до 13 лет, то это отдельные личности, наверное. Но это касается особо тяжких преступлений. Именно за сбыт наркотиков — с 16 лет, — пояснил Амирханов.
Спикер добавил, что в прошлом году в уголовное законодательство были внесены поправки, ужесточающие наказание за наркопроизводство вплоть до пожизненного лишения свободы.
— Если раньше по части 4 оно касалось лишь создания организованных преступных групп, то теперь правила жёстче. В этом году выявлено 16 ОПГ, возбуждено 20 уголовных дел, задержано 60 участников, в том числе 16 лидеров, у которых изъято свыше 950 килограммов различных наркотиков, — проинформировал он.