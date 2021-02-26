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    16:45, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    10 школ закрыли на карантин в Северо-Казахстанской области

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала учебного года коронавирус выявили у 600 школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге региональной службы коммуникаций главный санитарный врач области Асет Жуматаев сообщил, что из 600 инфицированных учащихся школ 341 обучался в штатном режиме, остальные – на дистанционном.

    Среди учителей коронавирус обнаружили у 109 человек. Из них 73 работали в штатном режиме.

    «На карантине находятся сейчас 10 школ. В Кызылжарском районе – Соколовская, Сивковская и Кустовская средние школы, в районе М.Жумабаева – Каракогинская и Полтавская средние школы, Енбекши казахская школа, Пролетарская начальная школа, в Уалихановском районе – Бидаикская средняя школа, в районе им. Г.Мусрепова – Салкынкольская средняя школа, Тайыншинский район – Ильичевская средняя школа», - проинформировал А.Жуматаев.

    Он добавил, что при улучшении эпидемиологической ситуации школы региона перейдут на комбинированный режим работы.

    Напомним, аким области Кумар Аксакалов пообещал, что уже со следующей недели в детских садах увеличат количество мест в дежурных группах.


    Теги:
    Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Образование
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