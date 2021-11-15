10 сейсмодатчиков установят до конца года в ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В кризисном центре ДЧС ВКО состоялась презентация сейсмодатчиков специалистами ТОО «Института сейсмологии» МЧС РК в рамках государственной программы «Оценка сейсмической опасности территорий областей и городов Казахстана на современной научно-методической основе на 2020-2023 годы». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
В ближайшие 10 дней пять датчиков будут смонтированы и установлены в Усть-Каменогорске и до конца года - дополнительно пять широкополосных датчиков Восточном Казахстане.
«Определено пять станций наблюдений широкополосных сейсмодатчиков в Восточно-Казахстанской области и пять станций наблюдений сильных движений на территории Усть-Каменогорск. Сейсмодатчики предназначены для измерения колебаний путем преобразования движения земли в измеримый электронный сигнал», - отметил Дмитрий Титов, заместитель начальника ДЧС ВКО.
«Важной составляющей работ по сейсмическому микрорайонированию города Усть-Каменогорска является выявление, уточнение расположения активных тектонических разломов. Только на основании всей собранной, обработанной геофизической, сейсмологической информации и проведенного моделирования, возможно выполнить достоверную оценку сейсмической опасности исследуемых территорий в целях проведения обоснованной строительной политики», - отметил начальник управления предупреждения ЧС ДЧС ВКО Алексей Штыкель.
«Для проведения буровых работ был выбран станок шнекового и пневмоударного бурения. Отбирались пробы грунтов и отправлялись в лабораторию для определения физико-механических свойств», - отметил заведующий лабораторией технологической сейсмичности МЧС РК Ринат Амиржанов.
Датчики надежные, простые в эксплуатации и обслуживании. Изготовлены компанией Kinemetrics- лидера мирового рынка в разработке технологий мониторинга землетрясений и их воздействия на людей и сооружения.
Всего в регионе расположено 127 сейсмоопасных населенных пунктов. В рамках вышеуказанной программы предусмотрена также разработка комплектов карт сейсмического районирования для регионов страны, в том числе для Восточно-Казахстанской области.
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