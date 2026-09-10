10 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Талгат ТУРЛЫБАЕВ, председатель правления АО НК «Казахстан Инжиниринг»

Фото: kazkenes.kz

Родился в 1964 году в Семипалатинске. Окончил Высшую школу КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского, Москва (1990); Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Москва, магистр юриспруденции (2015).

Трудовая деятельность: слесарь-ремонтник Семипалатинского филиала Рубцовского машиностроительного завода (1984–1985); старший оперуполномоченный КГБ—КНБ РК (1990–1996); заместитель директора Семипалатинского филиала ОАО «Народный банк Казахстана» (1996–2002); генеральный директор РГП «Бронетанковый ремонтный завод» МО РК, АО «Семей инжиниринг» (2002–2005); исполнительный директор АО НК «Казахстан Инжиниринг» (2005–2008); генеральный директор РГП «Казспецэкспорт» МО РК (2009–2011); первый секретарь (управляющий делами) Посольства РК в РФ, Москва (2011–2013); заместитель председателя правления АО «Казахстанский институт развития индустрии» (2014–2017); президент АО «Центр военно-стратегических исследований» (2017); генеральный директор АО «Семей инжиниринг» (2017–2024).

На занимаемой должности — с мая 2024 года.

Айдос САРЫМ, депутат Курултая Республики Казахстан

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

Родился в 1975 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, специальность «История» (1997).

Трудовая деятельность: главный инспектор, советник Главного управления архивами и документацией РК; научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований; специалист, главный специалист, заведующий отделом департамента внутренней политики, заместитель директора департамента СМИ Министерства культуры, информации и общественного согласия РК; директор департамента внутренней политики Атырауской области; заведующий сектором Администрации Президента РК; пресс-секретарь, советник партии «Ак жол»; советник сопредседателя партии «Нагыз Ак жол»; заместитель главного редактора газеты «Жас Алаш»; руководитель фонда Алтынбека Сарсенбайулы; советник директора Национальной библиотеки Республики Казахстан (2017–2018); вице-президент Казахстанской ассоциации политических исследований; советник министра общественного развития РК (с 2018 года); член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (с 2019 года); член Национального курултая при Президенте РК (с 2022 года); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2021–2023); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва (2023–2026).

На занимаемой должности — с августа 2026 года.

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін» (2020), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 25 жыл» (2020), «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» (2020), «Астана 20 жыл» (2018), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), золотой медалью общества «Бірлік» Ассамблеи народов Казахстана.

Кайрат УМБЕТОВ, заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией Республики Казахстан

Фото: Gov.kz

Родился в 1977 году в Чирчике Ташкентской области. Окончил Чирчикское высшее танковое командно-инженерное училище (1994); Национальный университет обороны имени Первого Президента РК, специальность «Стратегический менеджмент в военном деле» (2018).

Трудовая деятельность: проходил службу от командира противотанкового взвода первого парашютно-десантного взвода до командира маневренной группы МО Республики Узбекистан (1998–2001); командир первой роты оперативного назначения батальона на БТР, командир батальона воинской части 6506 (2002–2007); командир воинской части 5512 (2009–2010); командир воинской части 6679 (2010–2011); командир воинской части 5518 (2013–2014); начальник штаба — первый заместитель командира воинской части 6505 (2014–2016); заместитель начальника Главного управления боевой подготовки, заместитель начальника Главного оперативного управления Главного командования Национальной гвардии (2016–2018); командир воинской части 6506 (2018–2020); первый заместитель командующего — начальник штаба регионального командования «Батыс» (2020–2022).

На занимаемой должности — с мая 2022 года.

Награжден орденом «Отан»; медалями «За безупречную службу» II и III степени, юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне 20 жыл». Удостоен почетного звания Народного героя Казахстана с вручением знака особого отличия «Золотая звезда», победитель проекта «100 новых лиц Казахстана».

Алмат АШИРБЕКОВ, председатель правления АО «Аграрная кредитная корпорация»

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Родился в 1986 году. Окончил Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, специальность «Финансы» (2008); Московский финансово-промышленный университет «Синергия», квалификация «Мастер делового администрирования (МВА) — стратегический менеджмент» (2020).

Трудовая деятельность: директор департамента реабилитации и проблемных проектов АО «КазАгроФинанс» (2017–2019); управляющий директор — член правления АО «КазАгроФинанс» (2019–2021); заместитель председателя правления АО «КазАгроФинанс» (2021–2022).

На занимаемой должности — с января 2022 года.

Гани МАЙЛИБАЕВ, заместитель акима Алматинской области

Фото: Gov.kz

Родился в 1987 году. Окончил Казахский национальный педагогический университет им. Абая, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Трудовая деятельность: заведующий сектором учета статистики — главный бухгалтер Бостандыкского районного филиала партии «Нұр Отан» в Алматы (2008); юрист-консультант, консультант в Алатауском районном филиале партии «Нұр Отан» в Алматы; первый заместитель председателя Медеуского районного филиала партии «Нұр Отан» (2014–2015); заместитель акима Медеуского района Алматы (2015–2019); заместитель акима Наурызбайского района Алматы (2019–2020); руководитель управления туризма акимата Жамбылской области (2020); руководитель управления культуры Алматы (2020–2025).

На занимаемой должности — с октября 2025 года.

Также в этот день родились:

Султанбек КОЖАНОВ, общественно-политический и государственный деятель, ученый, публицист, редактор

Фото: Wikipedia

Родился в 1894 году. Образование получил в Туркестанской четырехгодичной русско-казахской начальной школе, Ташкентской учительской семинарии (не окончил). В 1927 году окончил курсы марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б) в Москве.

Политическую деятельность начал, будучи учащимся семинарии, в подпольной молодежной организации «Кенес». В 1917 году в Ташкенте вместе с М. Шокаем, К. Ходжиковым, К. Болганбаевым, С. Акаевым участвовал в создании Туркестанской автономии; выпускал газету «Бирлик туы». В те годы С. Кожанов был избран делегатом Всеказахского съезда, проходившего в Оренбурге. Возглавлял комитет продовольствия. Являясь членом Центральной комиссии по борьбе с голодом, организовал в 1918 году специальные места для голодающих в разных районах Туркестана.

В 1919–1920 годах работал заместителем председателя Сырдарьинского уездного комитета, председателем Туркестанского уездно-городского исполнительного комитета, Сырдарьинского областного ревкома. Был секретарем общего собрания казахов Туркестанского края, членом Сырдарьинского областного комитета казахов, а затем и представителем на Всероссийском курултае. В конце 1920 года С. Кожанов был назначен народным комиссаром внутренних дел Туркестанской АССР, в октябре 1921 года — народным комиссаром просвещения Туркестанской АССР. В области просвещения выступал за преподавание на языке местного населения. Внес значительный вклад в развитие печати и национального театра Туркестана. Был организатором создания и выпуска с 1920 года печатного органа Сырдарьинского губкома ВКП(б) — газеты «Ак жол», был первым редактором этого издания. В 1920–1924 годах С. Кожанов был избран членом бюро Центрального комитета Туркестанской ВКП(б), заместителем, а с 6 января 1924 года — первым заместителем председателя Центрального исполнительного комитета Туркестанского Совета. В 1924–1925 годах он был избран членом Президиума и членом бюро Средне-Азиатского ЦК РКП(б). Проявил себя как государственный деятель в период национально-регионального размежевания в Центральной Азии. В ноябре 1924 года назначен вторым секретарем Казахского обкома РКП(б), а с февраля 1925 года — вторым секретарем Казахского крайкома компартии.

По его предложению на I Всесоюзном съезде Советов (1922) восстановили истинное название казахов, исправив искаженное в царский период название «киргиз» на «казах», способствовал переносу столицы из Оренбурга в Акмечеть (ныне — Кызылорда). Благодаря настойчивости С. Кожанова в Казахскую АССР, образованную в составе Туркестанской республики, вошли Каракалпакия, Сырдарьинская область, Мырзакольский, Бостандыкский, Чирчикский округа. В ноябре 1925 года Кожанов был приглашен в ЦК ВКП(б) и в должности ответственного инструктора по национальным республикам направлен на Кавказ, в 1928 году — в Ташкент, где организовал отделение ВАСХНИЛ. В 1929 году С. Кожанов был в числе организаторов Средне-Азиатского хлопково-ирригационного политехнического института и стал его первым ректором. В 1929–1931 годах работал директором Средне-Азиатского хлопкопрядильного комбината. В 1931–1932 годах работал в аппарате ЦК ВКП(б). В 1934 году — уполномоченный представитель Ташкентского комитета народного контроля, в Средней Азии первый заместитель директора треста «Узбекхлопок», снова заместитель уполномоченного комиссии народного контроля Советов по Узбекистану.

16 июля 1937 года был арестован. 8 февраля 1938 года приговорен к смертной казни и 10 февраля расстрелян в московской Бутырской тюрьме. В 1957 году посмертно реабилитирован.

Амангельды АЙТАЛЫ, казахстанский общественный деятель, доктор философских наук, профессор

Фото: Wikipedia

Родился в 1939 году в Астраханской области (РФ). Окончил Гурьевский государственный педагогический институт, специальность «Учитель русского языка и литературы казахской средней школы» (1964).

Трудовая деятельность: учитель начальных классов (1957); ассистент Казахского государственного университета им. С. М. Кирова (1967–1968); преподаватель, заведующий кафедрой, доцент, декан, проректор Актюбинского педагогического института (1968–1995); проректор негосударственного института «Дуние» (1995–1996); советник, заместитель акима Актюбинской области, заведующий кафедрой философии и культурологии Актюбинского университета им. Х. Жубанова (1996–1999); депутат Мажилиса Парламента РК II созыва (1999–2004); депутат Мажилиса Парламента РК III созыва (2004–2007); профессор кафедры социологии Казахского гуманитарно-юридического университета (с 2007 года).

Ученый-философ Амангельды Айталы скончался 21 декабря 2022 года на 84-м году жизни.

Награжден орденами «Знак Почета», «Парасат» (2001), «Барыс» III степени; медалями Республики Казахстан; нагрудным знаком «За вклад в развитие науки РК» МОН РК (2009); Почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР.

Шарип ОМАРОВ, государственный и общественный деятель Республики Казахстан, один из создателей и солист вокально-инструментального ансамбля «Дос-Мукасан»

Фото: archive.np,kz

Родился в 1948 году в Жамбылской области. Окончил Казахский политехнический институт (совр. Казахский национальный технический университет имени К. Сатпаева), Алматинский государственный университет имени Абая (ныне — Казахский национальный педагогический университет имени Абая).

Трудовая деятельность: заместитель секретаря комитета комсомола КазПТИ, секретарь Советского райкома, секретарь Алматинского горкома ЛКСМ Казахстана; начальник Главного управления по иностранному туризму КазССР (1985–1987); заведующий отделом зарубежных связей Центрального комитета Компартии Казахстана (1987–1988); первый заместитель главы администрации Алматы (1994–1995); депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности (1996–1999); депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности (1999–2004); чрезвычайный и полномочный посол РК в Чешской Республике (2004–2007).

Лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана, почетный гражданин штата Небраска и города Линкольн (США). Награжден орденами «Парасат», «Содружество», медалями.