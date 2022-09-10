10 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день оказания первой медицинской помощи

Скорая помощь - один из решающих факторов спасения жизни людей во всем мире. Ежегодно, начиная с 2000 года, во вторую субботу сентября во многих странах отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи (World First Aid Day). Инициаторами его проведения выступили национальные организации - члены Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

Всемирный день предотвращения самоубийств

Посвящен вопросу предотвращения самоубийств в мире. Инициаторами учреждения такой памятной даты выступили Всемирная организация здравоохранения и Международная ассоциация по предотвращению самоубийств.

Международный день защиты от нападений в сфере образования

Пополнил перечень всемирных и международных дней ООН в мае 2020 года. Главная задача – привлечь внимание мировой общественности к бедственному положению детей в возрасте от 3 до 18 лет из 35 затронутых кризисом стран, которых насчитывается более 75 млн, и поддержать этих детей в получении образования.

СОБЫТИЯ

В 1925 году в Кызыл-Орде (в то время являвшейся столицей Казахстана) основан первый профессиональный казахский национальный театр.

Театр открылся 13 января 1926 года пьесой «Алтын сақина» («Золотое кольцо») Кошке Кеменгерова в постановке Сералы Кожамкулова и большим концертом. В 1928 году с переносом столицы в Алма-Ату туда же был переведен и театр. С 1937 года театру присвоено звание академического, а с 1961 года – имя Мухтара Ауэзовa.

В 1992 году в совхозе Коктерек Мойынкумского района Жамбылской области открыт памятник Кайрату Рыскулбекову – участнику декабрьских событий 1986 года в Алма-Ате. За участие был приговорен к высшей мере наказания – смертной казни, которая была затем заменена двадцатью годами лишения свободы. Погиб в Семипалатинской тюрьме по дороге к месту лишения свободы при невыясненных до конца обстоятельствах. В 1992 году посмертно был полностью реабилитирован. В 1996 году указом Президента Казахстана ему было посмертно присвоено звание «Халық Қаһарманы» (Народный Герой).

В 1993 году на основании ходатайств местных представительных органов Атырауской области и в целях увековечения памяти выдающегося народного композитора Курмангазы Сагырбаева Президиум Верховного Совета Республики Казахстан постановил переименовать Денгизский район Атырауской области в Курмангазинский район.

В 1994 году на кладбище Кенсай в Алматы над могилой народного писателя, казахского поэта, лауреата премии А. Фадеева и Государственной премии Казахской ССР имени Абая Сырбая Мауленова был установлен памятный знак.

Сырбай Мауленов участвовал в Великой Отечественной войне, а именно в освобождении от блокады Ленинграда, был редактором газеты «Қазақ әдебиеті» и журнала «Жұлдыз». Автор многочисленных стихотворений и поэтических сборников. Перевел на казахский язык произведения Байрона, Гете, Мицкевича, Пушкина, Лермонтова, Блока, Бунина и Некрасова.

В 1996 году в целях совершенствования переподготовки специалистов-международников, повышения квалификации кадров дипломатической службы была создана Высшая дипломатическая школа Республики Казахстан (с 28 февраля 1997 года – Дипломатическая академия).

В 1996 году был создан первый в республике кадетский корпус – среднее военное учебное заведение республики Казахстан, специализирующееся на подготовке профессионального младшего командного состава для казахстанских Вооруженных сил.

В 1998 году в целях сохранения и развития культурного потенциала Республики Казахстан, обеспечения государственной поддержки деятелей культуры и искусства и повышения эффективности целевого использования финансовых средств государства, направляемых на развитие культуры и искусства в Казахстане, был образован Государственный фонд поддержки культуры и искусства.

Основные задачи фонда – участие в разработке и реализации программ поддержки и развития национального искусства и народного творчества; осуществление прямых связей с зарубежными партнерами с целью расширения интеграции казахстанской культуры в мировое сообщество стран; содействие развитию рынка труда в сфере культуры и искусства.

В 1998 году вышел первый номер ежемесячной общественно-политической, историко-археологической газеты «Қазақ батырлары». Газета рассказывает об истории традиционного казахского общества, его знаменитых батырах, ханах, биях, острословах.

В 1999 году на всемирном кинофестивале, прошедшем в городе Инебург (Австралия), фильму «Көзімнің қарасы» (режиссер Сатыбалды Нарымбетов) был присужден главный международный приз.

В 2005 году в Астане состоялось торжественное открытие Национальной академической библиотеки Республики Казахстан.

Новое пятиэтажное здание Национальной библиотеки общей площадью около 15 тыс. кв. м вмещает 20 просторных читальных залов, где могут одновременно работать 500 читателей. Национальная академическая библиотека Республики Казахстан сочетает в себе традиционное хранилище для книжных фондов, рассчитанное на 2 млн томов, и мощный комплекс серверов, позволяющий хранить информацию в электронном виде.

В 2005 году в Алматы состоялось торжественное открытие Военного института иностранных языков Министерства обороны Республики Казахстан.

Данный военный институт – единственное учебное заведение в Центрально-азиатском регионе, которое готовит офицеров с высшим военно-специальным образованием по таким специальностям как «переводческое дело» и «регионоведение».

В 2006 году состоялся запуск сернокислотного завода Степногорского горно-химического комбината, находящегося в доверительном управлении АО «Национальная атомная компания «Казатомпром». Серная кислота является одним из основных продуктов химической промышленности, который широко применяется в различных отраслях народного хозяйства. В качестве сырья перерабатывается сера производства Республики Казахстан. Поставщиком сырья (комовая сера) является ТОО «Тенгизшевройл».

В 2010 году участники Государственного струнного квартета им. Г. Жубановой были зачислены в магистратуру Академии музыки в Швейцарии (г. Базель). Квартет уникален тем, что он является единственным в Казахстане. Статус государственного имеет только этот квартет, который вырос из национальной школы. Коллектив пропагандирует национальные классические произведения за рубежом, играет на уровне лучших мировых исполнителей и всегда находится в творческом поиске.

В 2014 году управление делами Президента РК зарегистрировало девять товарных знаков с изображением резиденции Президента РК «Ақорда» и административного здания «Үкімет Үйі» и шесть товарных знаков с изображением Мажилиса и Сената Парламента РК.

Управление делами Президента РК как владелец товарных знаков имеет исключительное право пользования и распоряжения, принадлежащих ему товарных знаков по всем классам, предусмотренным в международной классификации товаров и услуг, учрежденной Ниццким Соглашением от 15 июня 1957 года.

В 2016 году из Астаны в Аркалык отправились участники экспедиция «Өр Торғай - ерлік мекені» («Несгибаемый Тургай – родина героизма»). В ее составе были ученые-историки, исследователи, этнографы, журналисты и блогеры. Участники экспедиции установили памятный знак в поселении Байтума, где родился Кейки батыр, и на месте, где был убит хан Абдигаппар – участник народного восстания в Тургае.

В 2017 году состоялась торжественная церемония закрытия Международной выставки ЭКСПО-2017. Флаг международной выставки ЭКСПО был передан президенту Международного бюро выставок Стину Кристенсену.

В рамках проведения выставки выступило более 33 тыс. артистов, в выставке приняло участие более 180 стран мира, 4,5 тыс. волонтеров работало на ЭКСПО, посетители сделали более 100 млн фотографий и 88 предложений руки и сердца, 153 изобретения представили ученые.

В 2017 году в столичном Дворце независимости начал работу первый Саммит Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям с участием глав ряда государств. Основными документами саммита стали Итоговое коммюнике и Астанинская декларация. Кроме того, во время саммита состоялась церемония вручения премии ОИС пяти ученым из разных стран, которые получили специальные премии в таких сферах как химия, развитие техники, вирусная иммунология, биотехнология и другие.

В 2018 году в Алматы в кинотеатре «Kinoplexx Sary Arka» состоялась премьера документальной картины «Алаш туы астында» («Под знаменем Алаш»), посвященной национально-освободительному движению «Алаш».

Как известно, с 8 по 23 сентября 1918 года в Уфе прошло Государственное совещание с участием представителей политических сил того времени, на которой деятели «Алаша» представили юридическую основу защиты борьбы национально-освободительного движения. Премьера документального фильма «Алаш туы астында» была приурочена к этому историческому событию.

В 2018 году Казахстан первым в Центральной Азии провел международный экзамен IFOM среди студентов медиков. Экзамен проходил на английском языке среди обучающихся АО «Медицинский университет Астана», Карагандинского государственного медицинского университета и Казахского Национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова в рамках государственного задания Министерства здравоохранения РК.

Экзамен IFOM разработан Национальным советом медицинских экспертов США (National Board of Medical Examiners – NBME) для оценки знаний студентов в разных точках мира по базовым и клиническим дисциплинам, которые являются ключевыми для осуществления основных функций врача во время медицинской помощи пациентам, вне зависимости от страны, программы обучения и учебного заведения, так как основные врачебные задачи одинаковы для всех врачей мира.

В 2019 году первые три места в рапиде во всех категориях на чемпионате Азии среди сеньоров заняли казахстанские шахматисты. Таков результат чемпионата по рапиду, который прошел после торжественной церемонии открытия Азиатского первенства среди ветеранов шахмат. Всего в чемпионате Азии среди сеньоров принимали участие более 70 шахматистов из 16 стран.

В 2020 году житель города Нур-Султана Айдос Медьянов, у которого при рождении был травмирован позвоночник и развился паралич, получил черный пояс по каратэ.

«Это моя заветная мечта, четко поставленная цель. Ни один парализованный человек не становился обладателем черного пояса. Мне хотелось доказать, что нет высоты, которую не может покорить человек, и воодушевить тех, кто сидит дома в инвалидной коляске. Изменить свою жизнь к лучшему - это в руках каждого человека. В будущем хочу поехать в Японию, продолжить там занятия этим восточным искусством. Для этого я сейчас изучаю японский язык. То, что я получил черный пояс - результат труда моего и моего учителя, поддержки со стороны моей мамы и друзей», - говорит Айдос.

В 2021 году в городе Алматы от имени Президента поздравили со 100-летним юбилеем и вручили нагрудный знак «Еңбегі үшін» ветерану легендарной Панфиловской дивизии Кайырлы Жонкабаеву.

В составе восьмой гвардейской стрелковой дивизии был пулеметчиком, воевал в одной роте с Героем Советского Союза Маликом Габдуллиным, участвовал в освобождении Беларуси, Польши, Эстонии. В феврале 1943 года в кровопролитной Ржевской битве получил ранение, победу встретил в Дрездене.